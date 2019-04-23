«جمارك دبي» تكرم الفائزات بجائزة «الثريا»

المصدر: دبي - البيان

كرم أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي الفائزات في جائزة المرأة الجمركية الرائدة «الثريا 2019» والذي جرى في فندق الملكة «إليزابيث 2» بحضور رجاء القرق رئيس مجلس سيدات الأعمال في دبي، وعدد من المدراء التنفيذيين ومدراء الإدارات.

دعم

وقال أحمد محبوب مصبح:»حرصت جمارك دبي على تقديم كل أوجه الدعم للمرأة في مجال عملها وتشجيعها على الابتكار والإبداع، وذلك وفق استراتيجية تمكين ودعم المرأة كونها شريكاً أساسياً في عملية التنمية، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، في إيجاد أجواء عمل إبداعية خارج المألوف، لاسيما جوائز التميز التي تحفز الموظفين على أداء عملهم بنجاح، وهذا ما حققته «جائزة الثريا» إحدى المبادرات الرائدة لجمارك دبي لدعم وتطوير أداء الموظفات، وجعلهن متطلعات لإثبات ذاتهن أنهن الأفضل دوماً والتباري في الحصول على الفوز، من خلال بيئة عمل تنافسية.