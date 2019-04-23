«أكاديمية أبوظبي البحرية» تُعد 250 طالباً لسوق العمل

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت «أكاديمية أبوظبي البحرية» فعالية اليوم المفتوح المخصصة للطلبة المواطنين الراغبين بالعمل في قطاع الملاحة البحرية. واستقطبت هذه الفعالية أكثر من 250 طالباً، حيث تندرج ضمن حرص موانئ أبوظبي على اكتشاف المواهب الإماراتية المتميزة وإعدادها لدخول سوق العمل.

وتضمنت فعاليات اليوم المفتوح مجموعة من البرامج المخصصة لتعريف الطلبة على الفرص المتاحة في القطاع البحري ومنافع العمل في هذا القطاع، إضافة إلى جولة بصحبة مسؤولي الأكاديمية شملت أقسام الأكاديمية البحرية المتطورة. وتم خلال اليوم المفتوح أيضاً تنظيم جلسة نقاشية شارك بها ممثلو شركة أبوظبي للخدمات البحرية «سفين»،، ومسؤولو الإدارة البحرية في موانئ أبوظبي وهيئة الموارد البشرية.

إقبال

وقال الكابتن مكتوم الحوقاني، مدير عام أكاديمية أبوظبي البحرية: «نفخر بإقبال الشباب المواطنين على المشاركة الواسعة في فعاليات اليوم المفتوح الذي نظمته أكاديمية أبوظبي البحرية، حيث وجدنا اهتماماً كبيراً من جانبهم للعمل في القطاع البحري الذي يعدّ أحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية بدولة الإمارات. ونحرص على تنظيم مثل هذه اللقاءات بشكل مستمر لاطلاع الطلبة على مزايا العمل في المجال البحري، وكذلك الفرص المتاحة لتطوير وصقل خبراتهم في هذا القطاع الحيوي».