«الاتحاد للقطارات» تتعاون مع «جمارك أبوظبي» في نقل البضائع الدولية

المصدر: أبوظبي- البيان

وقعت شركة «الاتحاد للقطارات»، المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في الإمارات، اتفاقية تعاون مشترك مع الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، تهدف إلى تطوير المتطلبات الجمركية لنقل البضائع الدولية عبر السكك الحديدية، لتمكين القطارات من المرور بيسر وسهولة، من خلال اعتماد أفضل الخدمات والتقنيات الإلكترونية والذكية في العمل الجمركي.

شهد مراسم توقيع الاتفاقية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات، وجاسم محمد بوعتابة الزعابي، رئيس دائرة المالية بالإنابة، حيث وقعها راشد لاحج المنصوري، المدير العام للإدارة العامة لجمارك أبوظبي، والمهندس شادي ملك، الرئيس التنفيذي لشركة «الاتحاد للقطارات».

وقال سمو الشيخ ذياب بن محمد: «تمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة في الاستراتيجية المستقبلية لشركة الاتحاد للقطارات، وتسهم في تحقيق رؤيتها الساعية إلى الربط المتكامل للمدن والصناعات بشبكة قطارات آمنة ومستدامة، بما يرسخ من فعالية دور مشروع قطار الاتحاد في تعزيز التجارة الدولية لدولة الإمارات، وتسهيل التخليص الجمركي، وإحداث نقلة نوعية في قطاع الخدمات اللوجستية عبر تقديم شبكة سكك حديدية تتميز بالكفاءة والاستدامة، وتوفير حلول فريدة من نوعها لحركة الشحن في دولة الإمارات».

شريك أساسي

وتمثل الإدارة العامة لجمارك أبوظبي شريكاً أساسياً لمشروع قطار الاتحاد نظراً لدورها الريادي والحيوي في الإدارة الجمركية المتميزة وخدمة المصالح الوطنية، حيث يعمل مشروع قطار الاتحاد على الارتقاء بقطاع النقل والشحن في الإمارات بربط الموانئ ونقاط التصنيع والإنتاج والمراكز السكانية، ما يسهم في توفير وقت الشركات ومواردها ويمكنها من الوصول إلى النمو المنشود.

دور ريادي

من جانبه، قال جاسم محمد بوعتابة الزعابي: «سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية مع شركة الاتحاد للقطارات، والعمل سوياً على تعزيز الدور الريادي لدولة الإمارات العربية المتحدة في القطاع اللوجستي إقليمياً وعالمياً، حيث تتماشى الاتفاقية مع رؤية جمارك أبوظبي الساعية إلى إدارة جمركية متميزة لخدمة المصالح الوطنية لتحقيق ريادة اقتصادية موثوقة عالمياً من خلال منافذ أكثر فاعلية وأفضل جودة».

وبموجب هذه الاتفاقية سيتم تطوير إجراءات العمليات الجمركية وإجراءات الشحن ونقل الركاب بالسكك الحديدية لتتم في بلد المصدر، وستتعاون وتتشاور شركة الاتحاد للقطارات والإدارة العامة لجمارك أبوظبي لتفعيل تلك العمليات الجمركية، بما يدعم النمو والتقدم في القطاعات الاقتصادية المختلفة في الدولة والمنطقة.

وتأتي الاتفاقية ضمن التزام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي بتوجيهات القيادة الرشيدة في بناء خطة استراتيجية متكاملة للعمل الجمركي بإمارة أبوظبي، تضع في مقدمة اهتماماتها توفير الأمن والأمان للمجتمع المحلي، وتطوير إجراءات تنقل الأشخاص والبضائع وتقديم خدمات جمركية متميزة، وتحصيل الإيرادات الجمركية عن طريق استخدام التكنولوجيا وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وتزويد المفتشين بأحدث التقنيات والخدمات الإلكترونية الذكية لمساندتهم في تنفيذ مهامهم.