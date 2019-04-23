حامد بن زايد يكرم الفائزين بجائزة «خليفة للامتياز»

المصدر: أبوظبي - عبدالحي محمد

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، كرم سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، الشركات والمؤسسات الفائزة بجوائز الدورة السابعة عشرة لجائزة الشيخ خليفة للامتياز، وفازت «مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية» بأرفع الجوائز وهي الجائزة الماسية، وذلك للمرة الأولى للمؤسسة.

شهد حفل التكريم، الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في قصر الإمارات، عدد كبير من مديري الإدارات الحكومية في أبوظبي، وسعيد عبدالجليل الفهيم رئيس اللجنة العليا للجائزة، وإبراهيم المحمود النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، ومحمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي، وعضو اللجنة العليا للجائزة، وحشد كبير من كبار المسؤولين ووكلاء الدوائر، وعدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة لدى الدولة، وممثلو الشركات والمؤسسات الـ 19 الفائزة بفئات الجائزة الثلاث الماسية والذهبية والفضية.

تقدير المتفوقين

وأكد سعيد عبدالجليل الفهيم، رئيس اللجنة العليا لجائزة الشيخ خليفة للامتياز في كلمته خلال الحفل، أن جائزة الشيخ خليفة للامتياز تحتفي بالتميز والمتميزين، وتقدر المتفوقين، وأثنى على المبدعين والمبتكرين، منوهاً بأن الجائزة كانت وما زالت تحقق النجاحات الكبيرة عاماً بعد عام، لتضاهي أفضل التجارب الإقليمية والعالمية، محققة أفضل المؤشرات القياسية والعالمية لأثرها الفعال والمباشر على جميع المشاركين والمعنيين بالجائزة وبرامجها.

وأفاد الفهيم بأن جائزة الشيخ خليفة للامتياز تلعب دوراً بارزاً في بناء الإنسان وتطويره، مستشهداً بمقولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله: «إننا نركز على العناية الخاصة بالفرد من النواحي التدريبية والتعليمية والاجتماعية والتوجيه الصحيح، من خلال الأجهزة المختلفة وفي هذا يجب أن تسخر كافة إمكانات الدولة لبناء الإنسان الفاعل، الذي يشكل حجر الزاوية في العملية الوطنية بكاملها».

وأشار إلى أنه تماشياً مع الرؤية الثاقبة للقيادة الحكيمة، ظل برنامج جائزة الشيخ خليفة للامتياز يركز على تقديم أحدث المسارات والمساقات التدريبية والتطويرية الرامية لنشر الثقافة وتعزيز المعرفة وصقل المهارات للنهوض بالإنسان القوي معرفة ومهارة والأمين ثقافة وسلوكاً، والذي به تتحقق الأنظمة المتميزة مؤسسياً، ويتحقق البناء المجتمعي للدولة الراشدة التي تصدر للعالم ما يصنع أبناؤها بأيديهم وعقولهم، مشيراً إلى أهمية الاعتماد على تعزيز التنمية البشرية لاعتبارها حجر الزاوية في إحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

زيادة ملحوظة

وذكر أن الدورة السابعة عشرة من برنامج جائزة الشيخ خليفة للامتياز شهدت مشاركات واسعة في كافة القطاعات المستهدفة، وتحديداً في القطاع الصناعي والخدمي والتجاري والمالي والإنشائي والمهني والسياحي وقطاع النفط والغاز والقطاع الحكومي، مشيراً إلى أن هناك مشاركات من خارج الدولة، حيث بلغت الزيادة في عدد المشاركين نسبة 15% مقارنة بالعام الماضي، منوهاً بأن الجائزة شهدت أيضاً مشاركة نخبة من الخبراء والمختصين المحليين والإقليميين والعالميين في عمليات التقييم والتحكيم، مشيراً إلى أن الدرجات الممنوحة للفائزين حافظت على المستوى العالمي للأداء المؤسسي الذي تتبناه الجائزة، وذلك حفاظاً على سمعتها ومكانتها المرموقة.

عام التسامح

وألمح الفهيم إلى أن الجائزة تحتفل بإعلان الفائزين في نسخة عام 2019 الذي يحمل شعار عام التسامح، وهو العام الذي تعزز فيه المؤسسات والفعاليات المجتمعية في الإمارات مبادراتها المختلفة، بهدف ترسيخ قيم التسامح باعتبارها عملاً مؤسسياً مستداماً.

وأكد أن عام التسامح يعكس النهج الذي تبنته دولة الإمارات منذ تأسيسها في أن تكون جسراً لتواصل وتلاقي شعوب العالم وثقافاته المختلفة وتشكيل بيئة منفتحة وقائمة على الاحترام المتبادل ونبذ العنف والتطرف في كافة أشكاله وصوره صيانة لمكونات المجتمع وتعزيز بناء نسيج اجتماعي قائم على المحبة والمودة والسعادة لجميع أفراده من مواطنين ومقيمين على أرضه الطيبة.

برنامج

وأعلن سعيد عبدالجليل الفهيم في ختام الدورة السابعة عشرة لجائزة الشيخ خليفة للامتياز لعام 2019، انطلاق برنامج الدورة الثامنة عشرة لجائزة الشيخ خليفة للامتياز 2020 مؤكداً أن التميز والإبداع والابتكار رحلة تبدأ ولا تنتهي.

وتوجه الفهيم بالشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم سموه اللامحدود وتشجيعه المستمر طوال عشرين عاماً من عمر الجائزة، ولصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، راعي فعاليات الجائزة المختلفة، لمتابعته الحثيثة وتوجيهاته السديدة طوال مسيرة الجائزة، ما نتج عنه تحقيق الجائزة للكثير من المكاسب في التطوير والتحسين من خلال كافة أنظمتها الفنية والإدارية، فضلاً عن الزيادة الكبيرة في أعداد المشاركين فيها محلياً وإقليمياً، ما يبرهن على مكانتها العالمية المتميزة، ويعزز من أهميتها وريادتها بين الجوائز والبرامج المعنية بالامتياز العالمي، كما شكر جميع المشاركين في الجائزة من داخل وخارج الدولة، وكذلك المقيمين والمحكمين الذين أدوا مهامهم بأعلى درجات الدقة والمهنية العالية، ولجميع أعضاء الفريق الفني للجائزة بغرفة أبوظبي.

مشاركات خليجية

من جانبه، أكد محمد هلال المهيرى مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن الدورة السابعة عشرة للجائزة شهدت مشاركات من شركات خليجية عديدة، لافتاً إلى أن فوز جمعية المودة للتنمية الأسرية جاء عن جدارة واستحقاق.

ولفت إلى أن الجائزة تتميز بفتح المجال أمام الشركات الإماراتية والخليجية للتميز والإبداع، وأن الجائزة تتميز ببرنامج تدريبي للشركات المشاركة يوفر كل المعلومات التي تحتاجها الشركات للتميز.

وقام سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان وسعيد عبدالجليل الفهيم وإبراهيم المحمود ومحمد هلال المهيري في ختام الحفل بالتقاط الصور التذكارية مع لجان التحكيم والمقيمين المعتمدين وبتسليم شهادات التكريم للفائزين بجائزة الشيخ خليفة للامتياز.

الفائزون: حافز قوي على المزيد من الإبداع

أجمعت الشركات والمؤسسات الفائزة بجوائز برنامج جائزة الشيخ خليفة للامتياز، على أن الجائزة تشكل حافزاً للمزيد من الإبداع والابتكار، وأعربوا عن سعادتهم الكبيرة بالإنجاز الكبير الذي تحقق لشركاتهم ومؤسساتهم. وأكدت الشركات الفائزة أن الجائزة تفتح لهم الباب واسعاً لمواصلة العمل الجاد والمتقن والمتميز، والذي يحقق أفضل المعايير في الجودة والإبداع، الأمر الذي يلبي طموحات العاملين ويرفع من رضا المتعاملين.

جائزة مرموقة

وأعربت المهندسة سوزان العناني، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية، الفائزة بأفضل الجوائز وهي الجائزة الأولى والماسية ضمن فئة القطاع الحكومي، عن فرحتها بالفوز بالجائزة الماسية، وقالت: «يكفي فخراً لنا ولجميع الفائزين في الجائزة، أنها تحمل اسم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وهو ما يعكس أهمية ومكانة هذه الجائزة المرموقة إقليمياً وعالمياً».

ولفتت إلى أن مشاركة المؤسسة في الدورة 17 من جائزة الشيخ خليفة للامتياز تعد المشاركة الثانية، حيث كانت الأولى في عام 2016، وأشارت إلى أنه من خلال هذا العام جاءت المشاركة أكثر قوة وأكثر استفادة، حيث ساهمت برامج الجائزة في تحسين وتطوير العمل المؤسسي لما تقوم به من معايير عالمية في تطبيق أفضل الممارسات الدولية في رفع القدرات التنافسية.

إنجازات

ورأى المهندس أحمد سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة الإنشاءات البترولية، الفائزة بالجائزة الذهبية، أن حصول الشركة على الجائزة يأتي تتويجاً لإنجازات حققتها الشركة على مدار 45 عاماً، مشيراً إلى أن الشركة فازت في أعوام 2006 و2009 و2013 بالجائزة الفضية، وها هي اليوم تفوز بالجائزة الذهبية، علماً بأن الشركة وضعت ضمن خطتها الخمسية 2017 ـ 2022 الفوز بجائزة الشيخ خليفة الذهبية والماسية وسنطور أداءنا للفوز بالجائزة الماسية الدورة المقبلة.

ولفت الظاهري إلى أن فوز الشركة بهذه الجائزة المهمة يعكس الجهد الذي بذله فريق العمل لدينا على كافة المستويات وفي مختلف الإدارات لتحسين العمليات وتطوير الأداء المؤسسي. وذكر أن الشركة تمكنت خلال مسيرتها من بناء نحو 1360 منصة نفط بحرية ومد أنابيب بحرية لنقل النفط والغاز تجاوز طولها الكلي 6199 كيلومتراً في الوقت الذي قامت فيه الشركة بمد كوابل بحرية بلغ إجمالي طولها نحو 1374 كيلومتراً. وشدد على أن الشركة ملتزمة بتنمية وتنويع الاقتصاد الوطني وتطوير الكفاءات والكوادر الإماراتية ودعم ازدهار بلادنا في ظل قيادتنا الرشيدة.

مكانة رائدة

ووصف أحمد عمر عبد الله، الرئيس التنفيذي لشركة بروج «أبوظبي للدائن البلاستيكية» أن الفوز بالجائزة يرسخ مكانة الشركة الرائدة كمُنتج رئيسي للبتروكيماويات ولاعب أساسي في التنمية الاقتصادية التي تشهدها الإمارات، وقال: «من دواعي فخرنا الكبير أن نتسلم هذه الجائزة المهمة التي تجسّد أهمية العمل الجاد والالتزام المميز والأداء العالي لكل موظف في بروج، علما بأن بروج فازت بهذه الجائزة المرموقة مرتين ضمن الفئة الذهبية».

ونوه إلى أن فوز «بروج» بالفئة الذهبية لجائزة الشيخ خليفة للامتياز لم يأتِ فقط بسبب التزام شركتنا بتحقيق التميز في الإنتاج والتسويق والابتكار وعقد الشراكات الاستراتيجية، بل أيضاً من خلال الجهود الكبيرة التي يبذلها موظفو بروج في كافة مناطق عملها الإقليمية.

إنجاز مهم

وأكد إسماعيل علي عبدالله، الرئيس التنفيذي لشركة «ستراتا»، الفائزة بالجائزة الفضية عن فئة القطاع الصناعي، أن مشاركة «ستراتا» هي الأولى من نوعها، مشيراً إلى أن الفوز يعد بحد ذاته إنجازاً مهماً في مسيرة الشركة، التي اهتمت اهتماماً كبيراً بتبني أعلى معايير الابتكار وقياس التميز في أدائها على المستوى المحلي، معرباً عن سعادته بالعمل مع فريق عمل الجائزة تحديداً، وحصول الشركة على فرصة الاطلاع والتعرف على مختلف وسائل وطرق الابتكار، والوقوف على المعايير التي تطبقها ستراتا في مجال صناعة أجزاء هياكل الطائرات، لتحقق الأفضل مستقبلاً.

شمولية الخدمات

أعربت خولة الريسي، مدير العلاقات والتسويق بشركة الاتحاد للطيران الهندسية عن سعادتها بتحقيق الشركة الفوز عن الفئة الفضية لفئة القطاع الخدمي، مشيرة إلى أن برنامج جائزة الشيخ خليفة للامتياز يتميز بشمولية خدماته حول مبادئ ومفاهيم الجودة الشاملة والتميز المؤسسي وتطبيق المعايير الدقيقة وقياس مؤشرات الأداء للمؤسسات والشركات من الناحيتين المالية والتشغيلية بما يعمل على تحقيق الشركات لأفضل النتائج في أدائها.