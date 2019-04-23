«دبي للمشاريع الناشئة» توعي بالجوانب القانونية والإدارية عند اختيار الشريك المؤسس

المصدر: دبي- البيان

في إطار جهودها لتقديم أفضل الخدمات لمجتمع ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة في إمارة دبي، ومساعدتهم على النجاح في عالم الأعمال، نظمت «دبي للمشاريع الناشئة»، إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة دبي المبتكرة لدعم ريادة الأعمال، أمس في مقر غرفة دبي فعالية متكاملة من ورش العمل التدريبية والتوجيهية ولقاءات الأعمال للمشاركين في برنامجها «الشريك المؤسس»، وذلك بهدف توفير منصة تعليمية شاملة حول اختيار شريك العمل المناسب.

وتم اختيار 10 من أصحاب المشاريع الناشئة في الدولة لمساعدتهم على العثور على الشريك المؤسس المناسب لشركتهم أو مشروعهم التجاري، وسيتم اختيار 3 مرشحين لكل من هذه المشاريع الناشئة الـ10، وفي النهاية ستجتمع الشركات الناشئة المختارة مع الشركاء المؤسسين المحتملين واختيار الشريك المؤسس المثالي من قبلهم.

نُظمت خلال الفعالية ورشتا عمل، الأولى حول الجوانب القانونية عند اختيار الشريك المؤسس، والثانية حول كيفية اختيار الشريك المؤسس من منظور الموارد البشرية. كما جرت خلال الفعالية تنظيم جلسة خاصة مع أصحاب المشاريع الناشئة من مختلف القطاعات في الدولة حول تجربتهم الناجحة والاستثنائية عند البحث واختيار شريكهم المؤسس.

وأدار ورشة العمل الأولى ديفيد ماكنزي، المدير الإداري في شركة «ماكنزي جونز»، حيث سلط الضوء على كيفية اختيار الشريك المؤسس المناسب للمشروع أو الشركة من منظور الموارد البشرية. كما سلط شهرام صفاي، شريك في «أفريدي وانجل – مستشارون قانونيون» الضوء خلال ورشة العمل الثانية على الجوانب القانونية عند العثور على شريك مؤسس للشركة وكيفية بناء العقود والاتفاقيات وأفضل الممارسات عند مشاركة العمل وتقسيم الأولويات بين شركاء المؤسسين للشركة.

وأكد ماجد سيف الغرير، أن برنامج «الشريك المؤسس» يعتبر إحدى هذه المبادرات الرائدة، التي تحقق فوائد عديدة للمشاريع الناشئة والشركاء المؤسسين المحتملين.