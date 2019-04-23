«حرة دبي» تفوز بجائزتي أفضل سوق تجزئة ومبادرة خيرية

المصدر: دبي - البيان

فازت سوق دبي الحرة بجائزتين خلال حفل توزيع جوائز مجلتي أخبار الأسواق الحرة الدولية وفرونتير للتميز في قطاع تجزئة السفر، الذي أقيم مؤخراً في لندن، عن فئتي: «أفضل سوق لتجزئة السفر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام» و«أفضل مبادرة خيرية للعام». وحضر الحفل ضيوف من صناعة تجزئة السفر حول العالم.

وتفوقت سوق دبي الحرة، على منافسين كبار في فئات تنافسية للجائزة، ونالت جائزة «أفضل مبادرة خيرية للعام» تقديراً لدور مؤسستها الإنسانية التي تأسست عام 2004، وقدمت الدعم منذ ذلك الحين لـ 40 جمعية خيرية داخل الدولة، و53 جمعية أخرى خارجها.

جرى تحكيم الجوائز من قبل فريق من المحكمين ضم في صفوفه ممثلين بارزين عن صناعة تجزئة السفر. وتسلم الجائزة بالنيابة عن سوق دبي الحرة، راميش كيدامبي، رئيس العمليات.

وشكر كولم ماكلوخلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، مسؤولي المجلتين على تنظيمهما حفل توزيع الجائزة والحفل الخيري، كما شكر حكام الجائزة الذين صوتوا لصالح السوق، وأبدى سعادته بحصولها على هاتين الجائزتين، وخاصة جائزة «أفضل مبادرة خيرية للعام» التي كرمت الأعمال الخيرية التي قامت بها السوق وأشادت بالتزامها بالمسؤولية الاجتماعية المؤسسية.

شهد الحفل الخيري مزاداً علنياً شارك فيه الضيوف المدعوون، وجرى على مجموعة من الأشياء، بما في ذلك رحلة مدفوعة التكاليف إلى دبي لحضور كأس سوق دبي الحرة العالمي للغولف في نوفمبر 2019. وتم جمع ما يزيد على 40000 جنيه إسترليني لصالح جمعية العام الخيرية، «كومونواتيه دو أتويربواندا» ومقرها غانا.