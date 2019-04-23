شراكة بين اقتصادية دبي و«إعمار» لدعم حاملي «رخصة تاجر»

المصدر: دبي-البيان

وقع قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي مذكرة تعاون مشترك مع «e25» - مختبر شركة «إعمار» الداخلي للابتكار والمخصص لمن لا تتجاوز أعمارهم 25 عاماً، لتقديم امتيازات وتسهيلات لحاملي «رخصة تاجر» الصادرة عن الدائرة من خلال «لتس وورك»، أول شركة ناشئة يطلقها e25، لتوفير استخدام مساحات عمل لعقد الاجتماعات أو إجراء جلسات عصف ذهني أو تنظيم مشروع إبداعي مشترك.

وبموجب الاتفاقية سيقوم فريق عمل شركة «لتس وورك» بتقديم الخبرات الفنية لأصحاب رخصة تاجر في النواحي المختلفة سواء التسويقية والإدارية والتنظيمية، ومساعدتهم على استكمال إنجازها وتسويق منتجاتهم بالتعاون مع جهات أخرى، والتنسيق بين أصحاب المشاريع بهدف تبادل الخبرات في ما بينهم، بالإضافة إلى الحصول على خصومات حصرية للعضوية في شركة «لتس وورك» والتي تضم 20 موقعاً في مختلف أنحاء الإمارة.

وسيقوم فريق رخصة تاجر في قطاع التسجيل والترخيص التجاري بالتنسيق مع المعنيين في شركة «لتس وورك» بالتواصل المباشر مع أصحاب رخصة تاجر وترجمة أفكار مشاريعهم المبتكرة إلى واقع عملي ملموس وتحقيق إضافة مهمة في مسيرة التنمية الاقتصادية. وسيقوم الطرفان بتقديم كافة الدعم اللوجستي للفعاليات المشتركة من ورش عمل ولقاءات مع أصحاب رخصة تاجر.

وقام بتوقيع الاتفاقية عمر بو شهاب، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، وأحمد ثاني المطروشي، مدير e25 وعضو مجلس الإدارة المنتدب في إعمار العقارية؛ بحضور كل من عمر المهيري، ومحمد حمزة خان، مؤسسي شركة «لتس وورك»، وعدد من المسؤولين من الطرفين.

وقال عمر بو شهاب: «تساهم الاتفاقية في تحقيق رؤية الدولة الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع مرن تقوده كفاءات إماراتية ماهرة».

وقال أحمد المطروشي: «ستساهم الاتفاقية بالتنسيق مع شركة لتس وورك في الارتقاء بمشاريع رخصة تاجر لاستخدام مساحات عمل مشتركة وتعزيز مستويات نمو هذه المشاريع».