«طيران الإمارات» توسّع شبكتها في الهند

المصدر: دبي - البيان

وقعت طيران الإمارات والناقلة الهندية «سبايس جيت» مذكرة تفاهم بشأن اتفاقية رمز مشترك تضيف وجهات جديدة للمسافرين بين الهند ومختلف المدن في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط والأمريكتين.وتتيح الاتفاقية، فور المصادقة عليها، أمام ركاب طيران الإمارات مواصلة رحلاتهم بسهولة وسلاسة عبر شبكة سبايس جيت إلى ست مدن هندية جديدة هي: أمريتسار وجايبور وبونه ومنغالور ومادوراي وكاليكوت.

وذلك انطلاقاً من محطات الشركة التسع في الهند. وسيصبح في إمكان المسافرين من هذه المدن الست مواصلة رحلاتهم مع طيران الإمارات عبر محطاتها الهندية التسع إلى دبي، ومن ثم إلى مختلف محطات شبكة خطوط الناقلة العالمية التي تغطي قارات العالم الست.

وقع مذكرة التفاهم في مقر سبايس جيت بالعاصمة الهندية نيودلهي كل من عدنان كاظم نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة التخطيط الاستراتيجي وتعظيم الإيرادات والسياسات الجوية، وأجاي سينغ، رئيس مجلس إدارة سبايس جيت ورئيسها التنفيذي، وذلك بحضور أحمد خوري نائب رئيس أول طيران الإمارات للعمليات التجارية لمنطقة غرب آسيا والمحيط الهندي وعدد من مسؤولي الناقلتين.

وقال عدنان كاظم: «تميزت علاقتنا مع الهند طوال السنوات الماضية بمواصلة الاستثمار التدريجي والنمو وعقد الشراكات. وسوف تساهم شراكتنا مع سبايس جيت وتوسيع شبكة خطوطنا في تعزيز تجربة عملائنا المسافرين إلى الهند ومنها».

وسوف يتوفر أمام المسافرين القادمين من الهند المزيد من الخيارات لمواصلة رحلاتهم بسلالة مع أوقات انتظار ملائمة في دبي إلى مختلف وجهات شبكة طيران الإمارات في أوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط.

وقال أجاي سينغ: «سيتمتع ركاب سبايس جيت بمواصلة سفرهم إلى مختلف خطوط طيران الإمارات الواسعة، كما يمكن لركاب طيران الإمارات إلى الهند مواصلة سفرهم إلى 51 وجهة عبر شبكتنا المحلية».