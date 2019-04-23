3.14 ملايين زائر لدبي في شهرين بنمو 3 %

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

ارتفع عدد زوار دبي 2.95% منذ بداية عام 2019 وحتى نهاية فبراير إلى 3.14 ملايين زائر مقارنة مع 3.05 ملايين زائر خلال أول شهرين من العام الماضي، بحسب بيانات دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الليالي الفندقية بلغ 5.68 ملايين ليلة مقارنة مع 5.44 ملايين ليلة بنهاية فبراير 2018 بمتوسط إقامة 3.5 ليال، ووصل متوسط سعر الغرفة إلى 513 درهماً، في حين وصل متوسط العائد إلى 432 درهماً. وارتفعت الطاقة الاستيعابية للفنادق إلى 117.43 ألف غرفة ضمن 716 منشأة بنمو 9%.

وتصدرت الهند الأسواق الرئيسة من حيث عدد الزوار ، والذي وصل إلى 386 ألف زائر، وحلت السعودية ثانية بـ 275 ألف زائر، بينما جاءت الصين في المركز الثالث لأول مرة بعد أن سجلت نمواً 12% ليصل عدد الزوار إلى 209 آلاف زائر.

وذكرت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء أن دبي تركز على قطاعي تجارة التجزئة والسياحة كقاطرتين أساسيتين لمواصلة نموها الاقتصادي بسبب الارتفاع الملحوظ في نسب نمو القطاعين، إلى جانب قطاع الخدمات المالية.