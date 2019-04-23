برواز دبي يفوز بجائزة أفضل مشروع سياحي ترفيهي

المصدر: دبي- البيان

فاز «برواز دبي» بجائزة أفضل مشروع في مجال السياحة والترفيه، ضمن جوائز «ميد للمشاريع»، ما يؤكد المكانة المتفردة، التي يحتلها بين المعالم السياحية والعمرانية حول العالم وتصميمه الجذاب والفريد من نوعه، الذي جذب أنظار عدد كبير من زوار مدينة دبي.

وقال المهندس طالب جلفار، المدير التنفيذي لقطاع خدمات البنية التحتية ببلدية دبي، إن برواز دبي يأتي انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي وجهة ثقافية وترفيهية وسياحية وعالمية، ونحرص في بلدية دبي على إطلاق مشاريع متفردة، وتعمل على إبراز ريادة مدينة دبي في مختلف المجالات، وذلك عن طريق الالتزام بالاستراتيجيات والأسس التي تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة.

وأضاف أن حصول برواز دبي على هذه الجائزة يعد إنجازاً متميزاً، حيث نسعى دائماً إلى إثراء المدينة بالمشاريع التي تسهم في تسليط الضوء على النهضة العمرانية الفريدة، التي تشهدها المدينة إلى جانب إيماننا بأهمية العمل على توفير معالم سياحية متميزة وجذابة، وتعمل على استقطاب أعداد كبيرة من الجمهور.

وأكد أن برواز دبي أصبح واحداً من أحدث المعالم الثقافية السياحية والترفيهية على مستوى الدولة منذ افتتاحه في يناير 2018، حيث يمثل صرحاً بارزاً يؤطر مشاهد وإطلالات ساحرة لمدينة دبي القديمة والحديثة، ضمن «برواز واحد»، ليشكل جسراً يربط ماضي الإمارة العريق مع حاضرها المزدهر، وأوضح أن أهم ما يميز برواز دبي هو الجسر العلوي الفريد من نوعه، حيث يتحول مسار الزوار المصمم من ألواح ذكية إلى أرضية شفافة، وذلك بمجرد السير عليه بحيث تمنح الزائر الإحساس بأنه يسير على الهواء.