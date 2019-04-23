شركة صينية تبني مركزاً تجارياً في دبي بمليار درهم

المصدر: دبي - البيان

وقعت «مِراس» مذكرة تفاهم مع مجموعة «سامانيا» الصينية تنص على إنشاء مركز تجاري جديد في دبي تصل قيمته إلى مليار درهم، وينتهي العمل منه في الربع الثاني من عام 2021. جاء التوقيع على مذكرة التفاهم خلال فعاليات منتدى «بيج سي» في دبي. كما وقعت 6 من شركات التصنيع الصينية الرئيسية خطابات نوايا أعربت عن رغبتها في إقامة عدد من الشراكات.

حضر الحدث سمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، مدير دائرة إعلام دبي، وافتتحه الشيخ ماجد المعلا، رئيس مجلس إدارة مبادرة «هلا بالصين»، بمشاركة 600 مستثمر ورجل أعمال صيني إلى دبي.

تطوير

وتتولى «مجموعة سامانيا» تطوير المركز التجاري الذي يمتد على مساحة 570 ألف قدم مربعة، ويركز عند اكتماله على عرض الأجهزة المنزلية والأثاث المستورد من شركات التصنيع الصينية الكبرى والمتوسطة والصغيرة، والتي تبحث عن موطئ قدم لها في سوق دول مجلس التعاون الخليجي. ويتميز المركز الجديد بمساحة مخصصة لإنشاء 1800 موقف للسيارات.

وقالت تان لي، القنصل العام بالإنابة لجمهورية الصين الشعبية في دبي: «على مدى السنوات الماضية، شهدت العلاقات الصينية الإماراتية، والعلاقات بين الصين ودبي بشكل خاص تطوراً سريعاً. ومن بين دول منطقة الشرق الأوسط، أقامت دولة الإمارات مجموعة متميزة من مبادرات التعاون المثمرة والبناءة مع الصين».

وأضافت: «تجتذب دبي عدداً متزايداً من الشركات الصينية، بفضل استقرار مجتمعها، وبنيتها التحتية الرائدة، وسهولة ممارسة الأعمال، فضلاً عن ثقافة التسامح التي تتميز بها. وفي عام 2018، كانت الصين أكبر شريك تجاري لدبي للعام الخامس على التوالي، حيث بلغت قيمة التجارة الثنائية بين البلدين 37.9 مليار دولار».

وتابعت: «أسهمت مبادرة هلا بالصين التي تم إطلاقها العام المنصرم في توفير منصة رائدة للتعاون بين الصين ودبي ضمن قطاعات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والسياحة والثقافة. ويأتي هذا البرنامج تعزيزاً للتعاون الثنائي بين البلدين، بهدف تحقيق المزيد من الإنجازات المتميزة».

وأسهم منتدى «بيج سي» في تزويد الشركات الصينية بفهم أعمق للسياسات التجارية والبنية التحتية المتطورة لإمارة دبي. ومن مقرها في سنغافورة، تدعم «مجموعة سامانيا» أعمال الشركات الصغيرة عبر استضافتها في المراكز التجارية الاحترافية ضمن الأسواق الرئيسية، بما يتيح أمام تلك الشركات فرصاً للتسويق والإدارة اللوجستية والمالية وبناء العلاقات الاستراتيجية.

مفهوم جديد

من جانبه، تحدث كيه سي زانغ، رئيس «مجموعة سامانيا» عن عصر «مفهوم جديد ووقت جديد» في الشرق الأوسط، ويتوجه فيه التركيز نحو تلبية متطلبات العملاء، وتنظيم الفعاليات، مثل منتدى بيج سي، بمثابة حافز للشركات القادمة من الصين إلى دخول سوق المنطقة.

وأظهر زانغ اعتماداً على تحليل البيانات، الكيفية التي أسهمت بها التطورات الأخيرة لسوق الأعمال في زيادة الطلب على الأجهزة المنزلية ولوازم الفنادق التي يتم تسليمها عند أبواب العملاء. وسيسهم «العصر الجديد» الذي أشار إليه زانغ بتغيير كبير في السوق. ومنذ عام 2013، تحظى «مجموعة سامانيا» بمركزها اللوجستي في مجمّع دبي الصناعي، وهي على أتم الاستعداد لتلبية متطلبات عملائها المتنامية في المنطقة.