«ديلويت» شركة تصديق معتمدة لبرنامج «أدنوك» لـ «القيمة المحلية المضافة»

المصدر: أبوظبي - البيان

اختارت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ديلويت الشرق الأوسط لتكون إحدى شركات التصديق المعتمدة للمساهمة في برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة وذلك بموجب مذكرة تفاهم وقعها الجانبان بتاريخ 1 أبريل 2019 في المقر الرئيسي لأدنوك في أبوظبي.

وبموجب برنامج تعزيز القيمة المحلية المضافة، يتعيّن على جميع المورّدين المتعاملين مع أدنوك الإعلان عن مساهماتهم في مختلف برامج التنمية المحلية في إمارة أبوظبي خلال السنة المالية الماضية على أن تقوم جهة تصديق خارجية متعاقدة مع أدنوك بأعمال التدقيق السنوية على الحسابات والأرقام الواردة في شهادات اعتماد البرنامج لكل مورّد متعاقد مع أدنوك والمصادقة عليها.

وبذلك، ستصبح شهادات اعتماد البرنامج جزءاً أساسياً من تقييم أدنوك للعروض التي تستلمها من المورّدين ومن عملية ترسية العقود. بن

وقال راشد سعود الشامسي، رئيس دائرة مساندة الأعمال والشؤون التجارية في شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»: «شكّل إطلاق برنامج»تعزيز القيمة المحلية المضافة«خطوة أساسية في تحفيز مسيرة التقدم والتنمية في الدولة.

ولقد سررنا بالملاحظات البنّاءة والإيجابية التي تلقيناها من شركائنا ومورّدينا السنة الماضية، وهذا ما يدفعنا إلى تعزيز الربحية من برنامج التنمية المحلية السنة القادمة. وفي هذا الصدد، نفتخر بأننا تعاقدنا مع 12 شركة من الشركات الرائدة في مجال التصديق المعتمدة الرائدة، بعضها وطنية وبعضها الآخر شركات أجنبية».