تقرير أمريكي: الإمارات بيئة مثالية للشركات

المصدر: دبي ـ سيد صالح

وصف موقع «كيب كود توداي»الأمريكي الإمارات بأنها دولة سريعة التطور، وأن المستوى المعيشي لسكانها يعد واحداً من أعلى مستويات المعيشة في العالم.

وحث تقرير نشره الموقع تحت عنوان «مزايا افتتاح شركة في الإمارات لأعمالك التجارية»، المستثمرين على تأسيس شركات في الإمارات، مؤكداً على المزايا والفوائد الجمة التي تجلبها هذه الخطوة، ذلك أنها تعد واحدة من أكبر مراكز المال والأعمال في العالم، وتمتلك تاريخاً ثرياً وباعاً طويلاً في العلاقات الدولية، فضلاً عن الميزة الرئيسية المتمثلة في النظام الضريبي المطبق حالياً.

وسرد التقرير مزايا أخرى منها استقرارها الاقتصادي والسياسي، تشريعاتها المرنة والمواكبة للعصر، قطاعها البنكي الذي يتسم بسهولة وانسيابية العمل داخل أروقته، فضلاً عن إبرام الإمارات لاتفاقيات مع عدد كبير من دول العالم لتجنب الازدواج الضريبي مع هذه الدول.