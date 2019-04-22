عمومية «إعمار العقارية» تقر توزيع 1.07 مليار نقداً

المصدر: البيان الالكتروني

وافق الاجتماع السنوي الثالث والعشرون للجمعية العمومية لشركة "إعمار العقارية ش.م.ع"، المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز EMAAR، اليوم الاثنين على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 1.07 مليار درهم (290 مليون دولار)، أي ما يمثل 15 بالمئة من رأس مال الشركة أو 15 فلساً للسهم.

كما صادقت الجمعية العمومية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي، وتقرير المدققين والميزانية العمومية عن السنة المالية 2018، إضافة إلى تعيين KPMG كمدققين ماليين لعام 2019.

وقال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة "إعمار العقارية": "نشكر مساهمينا على دعمهم الذي يلعب دوراً كبيراً في حفز نمو أعمالنا ويتيح لنا تحقيق قيمة طويلة الأمد للشركة. لقد حرصت ’إعمار‘ منذ تأسيسها على الارتقاء بمفاهيم التطوير العقاري وتجارة التجزئة والضيافة في دبي نحو آفاق جديدة من التميز، كما وزعت خلال الفترة من 2011 إلى 2018 أرباحاً نقدية إجمالية بقيمة 19.4 مليار درهم على المساهمين. ونواصل العمل على تطوير أنفسنا، لنصبح اليوم شركة تواكب أحدث التطورات في المجال الرقمي، ومستعدة لما يحمله المستقبل من متغيرات. ونبقى ملتزمين بالعمل على تأسيس وجهات سكنية وتجارية وترفيهية مستقبلية ترسم ملامح جديدة لأساليب الحياة العصرية في العالم".

وكانت "إعمار" قد أعلنت عن تحقيق صافي أرباح بقيمة 7.216 مليار درهم (1.965 مليار دولار) في السنة المالية 2018، بنمو نسبته 30 بالمئة مقارنة بصافي أرباح 2017، قبل احتساب أثر الاكتتاب الأولي العام لشركة "إعمار للتطوير" وحركة سوق تداول العملات (الفوركس). ووصلت الإيرادات في عام 2018 إلى 25.694 مليار درهم (6.995 مليار دولار)، بنمو نسبته 37 بالمئة مقارنة بإيرادات السنة المالية 2017.

ولطالما حققت "إعمار" أداءً متفوقاً حتى خلال الظروف الصعبة التي مرت بها السوق العقارية. وباعت الشركة أكثر من 30.500 وحدة سكنية خلال السنوات العشر الماضية، وصلت قيمتها إلى 88.4 مليار درهم (24.07 مليار دولار). وسجلت "إعمار" مبيعات على الخارطة وصلت قيمتها الإجمالية إلى 14.4 مليار درهم (3.92 مليار دولار) خلال عام 2018، أي أكثر من 65 بالمئة من إجمالي المبيعات على الخارطة المقدرة قيمتها بـ 21.4 مليار درهم (5.83 مليار دولار) في دبي.

وأطلقت "إعمار" وجهات سكنية عالمية المستوى في "خور دبي"، و"دبي هيلز استيت"، و"إعمار بيتشفرونت"، و"إعمار الجنوب"، و"وسط مدينة دبي"، و"المرابع العربية" خلال عام 2018. ومن المقرر البدء بتسليم أول الوحدات السكنية في "خور دبي" إلى المالكين هذا العام، في الوقت الذي ستتضح فيه المعالم الحيوية المميزة لـ"دبي هيلز استيت" مع افتتاح "نادي دبي هيلز للجولف".