3.14 ملايين زائر في دبي بنهاية فبراير بنمو 3%

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

ارتفع عدد زوار دبي منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية فبراير بنسبة 2.95% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، ليصل إلى 3.14 ملايين زائر مقارنة مع 3.05 ملايين زائر خلال أول شهرين من العام الماضي، بحسب بيانات رسمية صادرة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي.

وأشارت البيانات الى أن إجمالي عدد الليالي الفندقية في دبي بلغ نحو 5.68 ملايين ليلة مقارنة مع 5.44 ملايين ليلة بنهاية فبراير 2018 بمتوسط مدة إقامة 3.5 ليال.

وأظهرت البيانات أن متوسط سعر الغرفة الفندقية في الإمارة وصل الى 513 درهما في حين وصل متوسط العائد الى 432 درهما. وارتفعت الطاقة الاستيعابية لفنادق الإمارة مع نهاية فبراير لتصل إلى 117.43 الف غرفة ضمن 716 منشاة مقارنة بـ 108.06 الاف غرفة خلال نفس الفترة من العام الماضي بنمو 9%.

وفيما يتعلق بتوزيع الزوار حسب الدول فقد تصدرت الهند الأسواق الرئيسة من حيث عدد الزوار القادمين إلى دبي، والذي وصل إلى 386 ألف زائر، وحلت السعودية ثانية بـ 275 ألف زائر بينما جاءت الصين في المركز الثالث لأول مرة بعد ان سجلت نموا بنسبة 12% ليصل عدد الزوار من السوق الصيني في دبي الى 209.