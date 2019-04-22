«ميركوري» أول سفينة صينية تزور محطة الحاويات بميناء خليفة

المصدر: دبي ـ البيان

باتت سفينة الحاويات الصينية «سي إس سي إل ميركوري»، هي أول سفينة حاويات تزور محطة الحاويات «سي إس بي أبوظبي ترمينال» بميناء خليفة بأبوظبي، وفقاً لما نشرته أمس وكالة «شينخوا» الصينية للأنباء.

وأفادت بأن سفينة الحاويات «سي إس سي إل ميركوري» زارت المحطة أول من أمس- السبت. وأضافت أن سعة سفينة الحاويات الصينية تبلغ 14,000 حاوية مكافئة «وحدات مكافئة لعشرين قدماً».

ونقلت الوكالة عن ليو لي، ربان السفينة، تصريحاً قال فيه: «يشرفنا أن نكون أول سفينة حاويات تزور محطة الحاويات «سي إس بي أبوظبي ترمينال». وأعتقد أن المحطة تعمل بكفاءة وتتمتع بإدارة عالية المستوى. لقد رأيت الحاويات يجري تفريغها أعلى وأسفل في المحطة بسرعة شديدة».