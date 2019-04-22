عجمان تبحث التعاون مع منظمة السياحة العالمية

المصدر: عجمان - البيان

استقبل الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، زوراب بولوليكاشفيلي، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية والوفد المرافق له، الذي يقوم بزيارة رسمية لدولة الإمارات، وتم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون في المجال السياحي ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما تم استعراض مشاريع متعلقة باستراتيجية الإمارة الساعية إلى استقطاب أكبر عدد من الزوار، والمتضمنة تنفيذ مجموعة من المشاريع التطويرية التي ستساهم في تعزيز مكانة عجمان كوجهة سياحية واستثمارية ملائمة.

اهتمام

وأكد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية على هامش الزيارة إيلاء إمارة عجمان بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم عجمان متمثلة بدائرة التنمية السياحية اهتماماً بالغاً نحو تحول قطاع السياحة إلى أحد الروافد الأساسية التي تساهم في الاقتصاد الوطني من خلال زيادة نسبة مساهمتها، مشيراً إلى أن عجمان تتمتع ببنية سياحية وتسعى من خلال بعض المشاريع النوعية إلى جعلها نقطة جذب سياحي.

حضر اللقاء صالح الجزيري مدير عام دائرة التنمية السياحية ومحمد خميس المهيري وكيل وزارة مستشار وزير الاقتصاد لشؤون السياحة، وعبدالرحمن النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط العمراني في عجمان، وعمر لوتاه المدير التنفيذي لقطاع العمليات في مؤسسة مواصلات عجمان وعدد من المسؤولين في القطاع السياحي ووفد من موانئ عجمان.

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وتناول الحضور آخر تطورات ومستجدات القطاع السياحي في عجمان والجهود التي تبذل والمشاريع التي تنفذ في سبيل تعزيز هذا القطاع ورفده بالمقومات التي من شأنها الارتقاء بالخدمات السياحية وترسيخ صورة الإمارة كموقع جذب للزوار داخل الدولة وخارجها فيما استعرض عدد من مديري الدوائر جانباً من المشاريع التطويرية الجاري العمل عليها والمنصبة أساساً على تعزيز قطاع السياحة بما يوائم التوجهات في صياغة هوية الإمارة السياحية.

روافد

بدوره أشاد زوراب بولوليكاشفيلي بالنهضة السياحية التي تشهدها إمارة عجمان، مؤكداً عمق ومتانة العلاقات المشتركة وتطلعهم لتطويرها وتعزيزها، لافتاً إلى أن القطاع السياحي في دولة الإمارات قطاع مهم بوصفه رافداً من روافد الاقتصاد ويشهد تطوراً كبيراً في مجال التنمية الاقتصادية.

وفي ختام اللقاء أهدى الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان درعاً تذكارية لزوراب بولوليكاشافيلي تقديراً لجهوده في دعم الساحة العالمية.