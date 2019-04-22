الإقامات الطويلة مظلة أمان للشقق الفندقية في دبي

المصدر: دبي ــ لؤي عبدالله

تسعى الشقق الفندقية في دبي الى رفع نسبة المقيمين لفترات طويلة لتتراوح بين 30 و 40% من مجمل نسب الإشغال بحيث تشكل مظلة أمان من خلال تغطية أكثر من 50% من مجمل النفقات التشغيلية للمنشأة الفندقية بحسب مصادر عاملة في القطاع.

وقالت مصادر عاملة في القطاع الفندقي إن الشقق الفندقية تحاول التحكم في نسبة المقيمين لفترات طويلة وقصيرة حسب الموسم السياحي بحيث تخفض هذه النسبة في موسم المعارض ومهرجانات التسوق للاستفادة خلال هذه الفترة من الطلب المتزايد على الغرف الفندقية، في حين أنها تسعى إلى رفع هذه النسبة في فترات هدوء الحركة السياحية من خلال طرح تخفيض في الأسعار للمقيمين لفترات طويلة وقصيرة قد يتجاوز 20% مقارنة مع الإقامات اليومية، وذلك حسب الفترة الزمنية التي يتم حجزها.

وتشير بيانات دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي إلى أن عدد الشقق الفندقية في الإمارة وصل الى 24.9 ألف شقة فندقية ضمن 197 منشأة للشقق الفندقية، حيث توزعت الشقق الفندقية بين 10.53 آلاف شقة فندقية فاخرة ضمن 68 منشأة و14.37 ألف شقة فندقية متوسطة المستوى ضمن 129 منشأة. وأظهرت البيانات أن الشقق الفندقية المتوسطة نجحت في تحقيق أعلى نسبة إشغال خلال شهر يناير الماضي مقارنة بالفئات الفندقية الأخرى، والتي وصلت إلى 84% في حين متوسط نسب الإشغال في الشقق الفندقية الفاخرة وصل إلى 83%.

تخصيص

وقال وليد العوا مدير عام فندق تماني مارينا إن منشآت الشقق الفندقية تسعى باستمرار إلى تخصيص بين 30 الى 40 % من الشقق للإقامات الطويلة بحيث تشكل مظلة أمان للمنشآت الفندقية وتساهم في تغطية كامل أو جزء من النفقات التشغيلية، مشيرا الى أنه في حال تراجعت هذه النسبة عن المعدل الطبيعي فإننا نسعى الى رفعها من خلال تكثيف الحملات الترويجية وتقديم المزيد من الحوافز.

وأضاف العوا أن فئات الإقامة الطويلة تتنوع بين رجال أعمال، وعائلات تعمل في الدولة، وطواقم شركات طيران، وموظفين في مؤسسات وشركات، مشيرا الى أن النسبة الأعلى هي نسبة رجال الأعمال وموظفي الشركات.

وأوضح العوا أن الشقق الفندقية بدأت تلعب دوراً رئيسياً في قطاع الضيافة في دبي في ظل انتعاش السياحة العائلية من جهة وقيام العديد من الشركات العالمية بنقل مقراتها إلى دبي من جهة أخرى، وهو ما انعكس على الطلب على الشقق الفندقية الذي ارتفع بشكل متزايد مؤخراً.

تأمين

وقال محمد عوض الله، الرئيس التنفيذي لمجموعة تايم للفنادق، إن الشقق الفندقية تحرص على تأمين نسبة معينة من النزلاء من أصحاب الإقامات الطويلة بهدف توفير مظلة أمان للمنشأة الفندقية والحصول على سيولة يمكن الاستفادة منها في تمويل النشاطات الأخرى للمنشأة.

وأوضح عوض الله إن الإقبال على الشقق الفندقية يأتي من مصدرين أساسيين الأول من العائلات الخليجية التي تفضل في كثير من الأحيان الشقق الفندقية لما توفره من خصوصية لا تتواجد بالفنادق الأخرى، بينما يأتي المصدر الثاني من توجه العديد من الشركات الكبرى نحو تأجير الشقق الفندقية لموظفيها التي تعد أقل تكلفة من الحجز الفندقي.

وقال يرجع الأداء المتميز للشقق الفندقية في دبي إلى تدفق العائلات المحلية والخليجية، حيث تعتبر الشقق مطلب العائلات الأول نتيجة مقدرتها على استيعاب أعداد كبيرة من الأفراد.