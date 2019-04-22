غرفة أبوظبي تنظم فعاليات الحفل الختامي لجائزة الشيخ خليفة للامتياز اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تنظم غرفة تجارة وصناعة أبوظبي صباح اليوم، بمسرح فندق قصر الإمارات في أبوظبي، فعاليات الحفل الختامي لجائزة الشيخ خليفة للامتياز في دورتها السابعة عشرة (2018 ـ 2019).

وأكد محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي، أن جائزة الشيخ خليفة للامتياز تعد أولى جوائز التميز التي أطلقت في دولة الإمارات وفي إمارة أبوظبي تحديداً في عام 1999، وهي ليست مجرد جائزة فقط، بل تعد برنامجاً متكاملاً لتطوير الأداء المؤسسي، ورفع القدرات التنافسية لجميع المؤسسات العاملة بإمارة أبوظبي ودولة الإمارات، من خلال التبني الشامل لمبادئ ومفاهيم الجودة الشاملة والتميز المؤسسي وتطبيق المعايير الدقيقة وقياس مؤشرات الأداء للمؤسسات والشركات من الناحيتين المالية والتشغيلية، ومن ثم تحقيق أفضل النتائج الفعلية على أرض الواقع.

بهدف تطوير بيئة الأعمال وتنمية فعالياته ومجالات عمل القطاع الخاص عموماً، ولإيجاد الإنسان المتميز، مهارةً ومعرفةً وسلوكاً، بالإضافة إلى تطوير مبادئ ومفاهيم التميز لدى المؤسسات العامة والخاصة على خارطة التميز والجودة والامتياز العالمي.

وأشار المهيري إلى أن جائزة الشيخ خليفة للامتياز شهدت تطوراً نوعياً من حيث التقنيات الحديثة التي استخدمتها لاسيما في دورتها الحالية، التي تميزت بتنوع المشاركين من القطاعات الاقتصادية، وزيادة المقيمين، حيث تمت أعمال التقييم والتحكيم وإدارة الوثائق بواسطة منظومة ذكية متكاملة، وبما يتوافق مع متطلبات التحوّل الرقمي وثورة الجيل الرابع.

وشارك في الدورة الـ17 للجائزة ما يزيد على 50 مؤسسة تمثل كافة المجالات الاقتصادية من قطاعات الصناعة والصحة والسياحة والخدمات والتجارة والبناء والتعليم والقطاع المالي والمهني من داخل وخارج الدولة.

كما يشارك فيها ما يزيد على 230 مقيّماً تم تدريبهم على أفضل الممارسات والمعايير الدولية، كما زاد عدد المقيمين المواطنين بنسبة كبيرة وهو ما يحقق أهداف برامج الجائزة من حيث توطين خبراء التميز.