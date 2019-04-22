عمرو المنهالي رئيساً لمصرف «الهلال»

المصدر: أبوظبي - البيان

عين مجلس أبوظبي للاستثمار بصفتهم المالك لمصرف الهلال، علاء عريقات كرئيس لمجلس إدارة مصرف الهلال، بالإضافة إلى منصبه الحالي كرئيس تنفيذي وعضو مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي التجاري، فيما تم تعيين عمرو سعد المنهالي كرئيس تنفيذي لمصرف الهلال اعتباراً من أمس، ليتولّى المنهالي بذلك قيادة مسيرة التحول الرقمي للمصرف والإشراف على تحقيق أهداف استراتيجيته الرامية إلى الارتقاء بتجربة العملاء.

وقال عمرو المنهالي: «يقف مصرف الهلال على أعتاب مرحلة جديدة ومهمّة للغاية ستتيح له فرصة تبوء مكانة رائدة في مجال الصيرفة الرقمية الإسلامية للأفراد، من خلال التركيز بشكل رئيسي على تقديم خدمات متطورة واستثنائية تثري تجربة العملاء.

وهنا لا بد لي أن أتقدّم بجزيل الشكر والامتنان إلى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة على ثقتهم ودعمهم، وأتطلّع قدماً إلى العمل مع فريق الإدارة التنفيذية لتحقيق أهداف مسيرة التحول الاستراتيجي للمصرف».