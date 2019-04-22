مالية دبي تنال شهادة «المعيار الدولي لتميّز الخدمات TISSE 2018»

المصدر: دبي ـ البيان

حصلت دائرة المالية بحكومة دبي على شهادة المعيار الدولي لتميز الخدمات TISSE 2018 من المعهد البريطاني للمعايير، وهي الشهادة العالمية الخاصة بتقييم جودة خدمة المتعاملين، وذلك بعد اجتيازها جميع مراحل التدقيق والتقييم للمعايير المحددة.

وتُعتبر دائرة المالية بحكومة دبي أول جهة حكومية بالشرق الأوسط والعالم تنال هذه الشهادة في نسختها الأحدث 2018، وذلك بتصنيف 4 نجوم وبدرجة بلغت 89.7 %.

وتشكّل هذه الشهادة معياراً عالمياً لتقييم خدمة المتعاملين في المؤسسات، وتهدف إلى مساعدة المؤسسات على إدارة جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين معها والارتقاء بها وتعزيزها. وقام فريق من المقيّمين المختصين من المعهد البريطاني للمعايير بتقييم الدائرة بناء على المعايير المعتمدة في هذه الشهادة الدولية.

وتسلَّم المدير العام لدائرة المالية عبدالرحمن صالح آل صالح، الشهادة من أوزلم أونسال المدير العام لشهادات الأنظمة في المعهد البريطاني للمعايير BSI. وأكّد آل صالح بهذه المناسبة، حرص دائرة المالية، بوصفها إحدى الدوائر المركزية في حكومة دبي، على تقديم أرفع الخدمات للمتعاملين معها من الجهات الحكومية والأفراد ضماناً لسعادتهم، مشيداً بالجهود التي يبذلها موظفو الدائرة في تحقيق الريادة والتميز على صعيد الخدمة وجميع الصُعد الأخرى.

وقال آل صالح: «يكمن إسعاد جميع المعنيين من أصحاب المصلحة في صُلب الغايات التي تسعى الدائرة لتحقيقها وفق استراتيجيتها وبما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة، وذلك من خلال تقديم خدمات حكومية متميزة ومبتكرة، وتعزيز العلاقة مع الشركاء والموردين، وفي سبيل ذلك كنا حريصين دائماً على الوصول إلى الأهداف التي تجسّد هذه الغاية، وما هذا الإنجاز إلا شهادة على نجاح مساعينا، كما أنه يأتي بعد أن حققت الدائرة نسبة سعادة بلغت 93.3 بالمئة في استبانة سعادة المتعاملين للعام 2017».