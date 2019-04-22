دورة تدريبية في أبوظبي تبحث استراتيجيات إدارة الدين بالدول العربية

المصدر: أبوظبي- البيان

افتتحت صباح أمس، دورة «استراتيجيات إدارة الدين وتنمية أسواق الدين في الدول العربية»، التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي، بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، في مقر الصندوق بأبوظبي وتستمر حتى 25 أبريل الجاري.

تركز الدورة التدريبية على أساسيات وضع أهداف واضحة وكمية لمؤشرات الدين، وآلية التنسيق بين السلطات القائمة على إدارة عمليات الدين العام، مع مراعاة الإطار المؤسسي لإدارة الدين العام من تحليل وتسجيل للبيانات وتحليل لمخاطر محفظة الدين، أخذاً بالاعتبار الالتزامات العرضية التي قد تواجه الحكومة، وإعداد استراتيجية واضحة لإدارة منظومة الدين العام، الأمر الذي يشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية في ظل توافر البنية التحتية اللازمة، وبالتالي تقليل تكلفة الاقتراض وتسهيل تمويل الفرص الاستثمارية، ما يؤدي إلى تحسين النشاط الاقتصادي والنمو.

كما تستهدف الدورة الاطلاع على أساسيات الإدارة الفعّالة للدين العام، بحيث يأخذ الإطار العام لسياسات إدارة الدين في الاعتبار، الشفافية والتنسيق بين السلطات المعنية تأطير مبادئ الحوكمة، والإفصاح وإتاحة المعلومات الممكنة للنشر، وتحليل عناصر التكلفة والمخاطر، وتنمية الأسواق المحلية، والتفاعل مع توجّهات السوق ومؤشرات الأداء الاقتصادي.

وقال الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق في كلمته أمام الحضور: لا يخفى عليكم الأهمية المتزايدة لتطوير عمليات إدارة الدين العام وتنمية أسواق الدين المحلية والارتقاء باستراتيجيات إدارة الدين العام على المدى المتوسط والبعيد، على ضوء تنامي الاحتياجات التمويلية للدول العربية من جهة والحاجة من جهة أخرى إلى وضع إطار للسياسة المالية، بما يهدف في النهاية إلى زيادة فعالية كل من الإيرادات وضبط النفقات.

لا شك في أن لهذا تأثيراً مباشراً على السياسات الاقتصادية الكلية التي تنتهجها الدولة، كما تؤثر على سلامة واستقرار نظامها المالي، مشيراً إلى أن الدورة وفي الختام، قال الحميدي: أودّ أن أتقدم للبنك الدولي الذي يشارك الصندوق في العديد من أنشطته، بالشكر والامتنان لتعاونه مع معهد السياسات الاقتصادية لإثراء هذه الدورة، وعلى التعاون المثمر متطلعاً لدورات قادمة مشتركة وانتهزها مناسبةً لأتقدم للخبراء المميزين من البنك الدولي والصندوق بالشكر أيضاً.

وأود أن أشجعكم على اغتنام هذه المناسبة للاستفادة من تجارب دولكم المختلفة واستطلاع تجارب دول العالم، ما يعظم الفائدة من هذه الدورة.

إدارة فعّالة

تستهدف الدورة الاطلاع على أساسيات الإدارة الفعّالة للدين العام، بحيث يأخذ الإطار العام لسياسات إدارة الدين في الاعتبار، الشفافية والتنسيق بين السلطات المعنية وتأطير مبادئ الحوكمة، والإفصاح وإتاحة المعلومات الممكنة للنشر، وتحليل عناصر التكلفة والمخاطر، وتنمية الأسواق المحلية، والتفاعل مع توجّهات السوق ومؤشرات الأداء الاقتصادي.