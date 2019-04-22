«ميركوري» يطرح بطاقة «بايز» لدفع الرواتب بشراكة الفردان للصرافة

المصدر: دبي- البيان

أعلن ميركوري، نظام الدفع المحلي في الإمارات، عن طرح بطاقة بايز لدفع الرواتب، بالشراكة مع الفردان للصرافة. وبفضل شبكة ميركوري للدفع، سوف تتمكن الفردان للصرافة من توفير أقصى مستوى من المرونة وسهولة الدفع لحاملي بطاقات نظام دفع الرواتب الحاليين.

سوف يعزز برنامج ميركوري إمكانية الدفع في نقاط البيع والسحب من الصراف الآلي، والدفع في المتاجر الإلكترونية من خلال البطاقات الحالية. وعليه، تسمح الرواتب التي تحول عبر بطاقة بايز من الفردان، لصاحبها بالشراء من أكثر من 140 ألف نقطة بيع معتمدة لميركوري، وسحب مبالغ نقدية من أي صراف آلي في شبكة ميركوري في كل أرجاء الإمارات. كما يوفر ميركوري إمكانية الاتصال بشبكة ديسكوفر العالمية، فيتمكن حاملو البطاقات من استخدام بطاقاتهم دولياً في نقاط البيع وعلى الصراف الآلي.

وقال سايمون نيلسون، الرئيس التنفيذي لميركوري: «يقدّم برنامج الدفع المحلي ميركوري، دعماً كبيراً ومطلوباً لبطاقات نظام دفع الرواتب ويسمح لحاملي البطاقات الاستفادة من سهولة الدفع. ويأتي طرحنا لبطاقة بايز المعززة من الفردان مع ميركوري ضمن استراتيجيتنا التي تركز على العميل، ونحن نفتخر بالشراكة التي تربطنها بهم، للاستجابة إلى الاحتياجات المتزايدة لحملة البطاقات.

يضمن برنامج ميركوري، سهولة الدفع لأصحاب بطاقات بايز، القيام بمشترياتهم اليومية، وســحب مبالغ نقدية عبر مجموعة واسعة من نقاط البيع وشبكات الصراف الآلي، ما يعطي شريكنا، الفردان للصرافة، فرصة زيادة عوائده عبر قنوات جديدة».

وأضاف سايمون «باعتبارنا برنامج الدفع الرائد في المنطقة، نسعى دوماً إلى سد أي نواقص في السوق، من خلال عروض مبتكرة، تستجيب إلى المتطلبات المحلية، وتسمح بتحويل المبالغ النقدية إلى البطاقة».

في هذا الصدد، صرّح أسامة آل رحمة، الرئيس التنفيذي للفردان للصرافة «نحن في الفردان للصرافة، نؤمن بضرورة توفير منتجات مكيفة مع احتياجات عملائنا. ونفتخر بالشراكة مع ميركوري لحلول الدفع، التي تسمح لنا بتقديم عروض أفضل لبطاقات الدفع المسبق لعملائنا، الذين بإمكانهم استخدام بطاقات بايز بالشرائح والأرقام السرية في شبكة أوسع من نقاط البيع والصراف الآلي. لا شك أن هذه الشراكة تسخر أفضل الخبرات والتكنولوجيات في خدمة معظم العملاء، الذين يستفيدون من خدمات برنامج دفع الرواتب، وليس لديهم حسابات مصرفية».

أضاف «تؤمن الفردان للصرافة تماماً بضرورة الابتكار باستمرار، من خلال مثل هذه الشراكات، ما يسمح للعملاء بالنفاذ إلى مجموعة أوسع من الخدمات المالية، مع مرونة وسهولة أكبر في استخدام المنتج. والواقع أن هذا المنتج يكمّل علاقة استراتيجية طويلة مع نيتورك إنترناشونال NI لبرامج دفع الرواتب، دامت منذ أكثر من عقد من الزمن».