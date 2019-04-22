معهد المحاسبين القانونيين الهندي في دبي يناقش تمكين الشركات

المصدر: دبي - البيان

عقد معهد المحاسبين القانونيين الهندي، فرع دبي «نبيو» مؤتمره السنوي السابع والثلاثين في دبي تحت عنوان «خطى الألفية السريعة»، بحضور معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح.

وركز المؤتمر، الذي حضره أيضا شري نافديب سوري، سفير الهند في الإمارات، وشري فيبول القنصل العام للهند في دبي، وبرافولا بي تشاجد رئيس المعهد، وأتول كومار غوبتا نائب رئيس المعهد، على تمكين الأعمال والشركات من التكيف مع التطورات التكنولوجية.

وأكد معالي الشيخ نهيان مبارك في كلمته على صدارة حكومة الإمارات في استخدام التكنولوجيا وتركيزها على تطوير دبي والحفاظ على مكانتها بصفتها المدينة الأكثر حداثة، وشملت قائمة المتحدثين أنشولا كانت، المدير العام للبنك المركزي الهندي.