766 ألف معاملة أنجزها مركز جمارك جبل علي ربعياً

المصدر: دبي-البيان

بلغ عدد المعاملات الجمركية، التي أنجزها مركز جبل علي الجمركي في الربع الأول من العام الجاري نحو 766 ألف معاملة جمركية، وتم تنفيذ نحو 30 ضبطية، وعرضت إدارة مراكز جبل علي الجمركية أبرز الإنجازات، التي حققها مركز جمارك جبل علي خلال زيارة أحمد محبوب مصبح مدير الجمارك للمركز في جولة ليلية، التقى خلالها موظفي المركز بحضور يوسف الهاشمي مدير إدارة مركز جبل علي الجمركية.

وقال أحمد محبوب مصبح: «نجح مركز جمارك جبل علي في تحقيق إنجازات نوعية وتمكن من إحباط العديد من محاولات التهريب الجمركي أو إدخال مواد ممنوعة ومقيدة إلى الدولة، حيث بلغ عدد المعاملات الجمركية التي تم إنجازها في المركز خلال 2018 نحو 2.83 مليون معاملة جمركية، كما تعامل مفتشو المركز مع نحو 569 ألف حاوية وبلغ عدد الضبطيات التي تم تنفيذها نحو 84 ضبطية من أبرزها ضبطيات المواد المخدرة فقد تم ضبط 10 ملايين قرص ترامادول، و5 ملايين قرص الكبتاجون و13 كيلو جرام كوكائين، ونحو 25 ألفاً و700 كيلو جرام من بذور القنب».

وأضاف: «حققت مراكز جبل علي الجمركية إنجازات مهمة في مجال المشاريع خلال الفترة الماضية، حيث طبقت نظام المعلومات الذكي لمرافق التفتيش (التحكم الذكي بتدقيق الحاويات) الذي يهدف إلى زيادة القدرة الأمنية في تتبع الحاويات عبر التحكم والتخطيط الذكي وتنظيم تدفق الحاويات.

بالإضافة إلى أتمتة تصاريح الدخول والخروج عبر التحول الإلكتروني بدلاً عن اليدوي، والذي يهدف إلى تنظيم عملية دخول وخروج البضائع، وتحصيل رسوم الدخول والخروج بشكل إلكتروني، حيث يرتبط البرنامج الإلكتروني مع موانئ دبي العالمية وتم تطبيقه على بعض الشركات المسجلة.

وجار تدريب الشركات الأخرى عليه بالتنسيق مع دبي التجارية، بالإضافة إلى تسريع عملية التفتيش وإنهاء المعاملات بكفاءة عالية في ظل الزيادة الملحوظة في عدد المعاملات والحاويات في ميناء جبل علي، حيث تم تطوير غرفة العمليات في جبل علي، وتركيب جهاز الكشف الإشعاعي للمركبات الآلية والمعدات الثقيلة الذي سيزيد من كفاءة وجودة العمل ورفع المستوى الأمني في الميناء وزيادة عدد عمليات التفتيش المنجزة، بواسطة جهاز الكشف الإشعاعي للحاويات، والذي يعتبر أول نظام شامل مبتكر في العالم يدمج أساليب تقنية متعددة عالية الكفاءة، لمسح وتفتيش الحاويات والشاحنات المتحركة ويتمتع بالقدرة على فحص 150 شاحنة خلال ساعة».

وأكد مدير جمارك دبي أن الإنجازات المحققة في مراكز جبل علي الجمركية تدعم جهود الدائرة لتطوير أدائها استعداداً لمعرض إكسبو 2020، ولترسيخ مكانة دبي ودورها عاصمة للاقتصاد تربط الأسواق الإقليمية والدولية عبر العالم بكفاءة عالية تمكنها من التقدم بثبات نحو تحقيق مبادرة خط دبي للحرير أولى بنود وثيقة الخمسين.

8 أقسام

يشكل مركز جمارك جبل علي منفذاً مهماً ورئيسياً لنقل البضائع عبر دبي، حيث يضم مركزاً للعملاء و8 أقسام تابعة للتفتيش كما يضم 5 أجهزة مسح متقدم للحاويات تبلغ طاقتهم الاستيعابية الإجمالية 750 حاوية في الساعة، وتم الانتهاء من تركيب الجهاز السادس في مركز جمارك جبل علي تمهيداً لدخوله الخدمة في النصف الثاني من العام الجاري لترتفع طاقة المسح بالمركز بنسبة 20% فتصل الطاقة الاستيعابية إلى 900 حاوية في الساعة.