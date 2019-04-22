تعيين جاسم حسين ثابت رئيساً تنفيذياً لمؤسسة أبوظبي للطاقة

المصدر: أبوظبي - البيان

تم تعيين جاسم حسين ثابت رئيساً تنفيذياً والعضو المنتدب لمؤسسة أبوظبي للطاقة التي تم تشكيلها أخيراً، والمعنية في إدارة الاستثمار في قطاع المياه والكهرباء، ليقوم بدفع عجلة التحوّل في قطاع المرافق العامة في أبوظبي.وشغل جاسم ثابت منصب الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد»، حيث نجحت الشركة في تحقيق نمو في الإيرادات بلغ 28%.

وقال سيف محمد الهاجري، رئيس مجلس إدارة المؤسسة: «يتمتع ثابت بخبرة واسعة، وبسجّل حافل بالإنجازات والنجاحات، ونتطلع إلى قيادته عملية التحول في هذا القطاع وتعزيز دورها كمستثمر نشط في قطاع المرافق لتحقيق الأهداف المرجوة لإمارة أبوظبي».

وقال جاسم ثابت: «يتمثل هدفي في ضمان توفير مصادر طاقة مستدامة في الإمارة، وتحقيق أهداف حكومة أبوظبي وجميع المستفيدين من الثروات الوطنية. وبوجود فريق عمل مؤهل، أنا على ثقة تامة في قدرتنا على إحراز تقدم سريع نحو تحقيق الأهداف التي تم وضعها لقطاع المرافق العامة في الإمارة».

وعمل جاسم ثابت في شركة مبادلة للاستثمار بمنصب نائب الرئيس لوحدة الصناعة، كما عمل في شركة جنرال إلكتريك للطاقة، وعمل أيضاً لدى شركة أدنوك البحرية.