«إميركوم» تستعرض منتجاتها في مجال إنترنت الأشياء

المصدر: أبوظبي- البيان

شاركت «إميركوم» ، إحدى الشركات العاملة في مجال الأنظمة المتكاملة، في فعالية «سيسكو» الإقليمية «سيسكو كونيكت 2019»، بصفة الراعي الماسي الحصري لهذا الحدث، الذي أقيم مؤخراً في دبي. واستقطبت الفعالية التي تقام كل عامين، مشاركة من جانب أكثر من 2000 عميل ومزود للتكنولوجيا من المنطقة، حيث عرضت «إميركوم»، أحدث منتجاتها في مجالات إنترنت الأشياء والخدمات البرمجية، وغيرها من الخدمات المدارة.

وعملت «إميركوم» على توسيع قائمة منتجاتها وخدماتها، بغية تلبية احتياجات الشركات الساعية إلى الاستفادة من أحدث الابتكارات في مجال إنترنت الأشياء، وغيرها من خدمات التكنولوجيا.

وقال محمد أبو زكي، الرئيس التنفيذي لشركة «إميركوم»: «نحن انتقائيون للغاية في ما يتعلق بشراكاتنا الإقليمية والعالمية في مجال التكنولوجيا، وذلك لحرصنا على ضمان تقديم أفضل الأنظمة والحلول لعملائنا الكرام.

ونحن فخورون بدعمنا لمبادرات "سيسكو" المستمرة، من أجل تمكين مزودي التكنولوجيا في المنطقة، من خلال تقديم التقنيات التي تسهم في دفع عجلة نمو الشركات في المنطقة. كما أننا سعداء باحتفائنا بشراكتنا طويلة الأمد مع "سيسكو"، واستكشاف الطرق التي من شأنها تعزيز هذه الشراكة بشكل أكبر، والمضي بها قدماً إلى الأمام».

وتقوم شركة «إميركوم» بتوفير حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتكاملة والمتطورة لأسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا منذ 30 عاماً، حيث تشتمل محفظة منتجاتها على خدمات وحلول مراكز البيانات والحوسبة السحابية، والأمن والحلول التشاركية والخدمات، بالإضافة إلى خبرتها الواسعة في مجالات التكنولوجيا الحديثة، مثل إنترنت الأشياء والبيانات الضخمة.

وتعد «إميركوم» إحدى شركات الأنظمة المتكاملة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، كما أنها أحد الشركاء الذهبيين لـ «سيسكو»، حيث تمتلك سجلاً حافلاً في التعامل مع منتجات وحلول «سيسكو» على مدى العقود الثلاثة الماضية.

وحصدت «إميركوم» 8 جوائز من «سيسكو» خلال العام الماضي، نتيجة لإنجازاتها الاستثنائية، وسجلها المتميز في تقديم الخدمات، أبرزها «جائزة أفضل شريك في دولة الإمارات» المرموقة.

احتفالية خاصة

كما قامت «إميركوم» بتنظيم احتفالية خاصة، وحفل عشاء للاحتفاء بإنجازاتها الكبيرة خلال العام الماضي، والتي كانت ثمرة لشراكتها الاستراتيجية مع «سيسكو»، والتي تقوم بتطوير وتصنيع وتسويق المعدات الشبكية وأجهزة الاتصالات، وغيرها من خدمات ومنتجات التكنولوجيا العالية.

وحضر الاحتفالية، التي أقيمت مؤخراً في مسرح «لا بيرل باي دراغون» في مدينة الحبتور، وتلتها مأدبة عشاء، كبار المسؤولين التنفيذيين في شركتي «سيسكو» و«إميركوم».

وأعربت «إميركوم» عن خالص شكرها وامتنانها لكبار المسؤولين التنفيذيين في شركة «سيسكو»، على الدعم الكبير الذي قدموه للشركة خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تم تسليمهم جوائز تقديرية من قبل فريق الإدارة في شركة «إميركوم».