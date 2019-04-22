«إحصاء أبوظبي» تطلق مبادرة مؤشر التسامح الشخصي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

كشف عبد الله أحمد السويدي مدير عام مركز الإحصاء في أبوظبي بالإنابة، عن إطلاق مبادرة إعداد مؤشر التسامح الشخصي وهو استبيان إلكتروني يقيس مستوى التسامح لدى الفرد، حيث يحتوي على سلسلة من الأسئلة استهدفت تقييم مستوى التسامح وفق المحاور المحددة مسبقاً، وهذه المحاور تتلخص في التعاون والمساعدة، العفو والصفح، تقبل الآخرين، المساواة، تقبل ممارسة الشعائر الدينية والتقاليد الاجتماعية، الحب والتقدير، وذلك تزامناً مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2019 عاماً للتسامح.

جاء ذلك خلال تنظيم المركز، أمس اللقاء السنوي لشركائه الاستراتيجيين لعام 2019، بحضور عدد من المختصين في الشأن الإحصائي من الجهات الحكومية بالإمارة وعدد من الخبراء الإحصائيين، بهدف التعرف على احتياجاتهم الإحصائية خلال الفترة المقبلة، والتنسيق معهم حول خططهم المعتمدة لإجراء المسوح والتنسيق في كافة المجالات المتعلقة بالشأن الإحصائي، وتوفير أفضل سبل التعاون بين مستخدمي ومزودي البيانات الإحصائية، حسب قطاع عمل كل جهة. وقدم المركز خلال الربع الأول من العام الجاري، دورات تدريبية إحصائية استفادت منها 120 جهة حكومية وذلك بتدريب 1,635 موظفاً في مجال الإحصاء. وتم التطرق إلى تقويم الدورات التدريبية حتى نهاية 2019.