عموميات «إعمار» تبحث اليوم وغداً توزيع 3.4 مليارات درهم

المصدر: دبي ـ البيان

تبدأ «إعمار العقارية» وشركاتها التابعة «إعمار مولز» و«إعمار للتطوير»، اعتباراً من اليوم عقد اجتماعات الجمعيات العمومية للشركة الثلاث لمناقشة توزيعات الأرباح على المساهمين بقيمة إجمالية 3.41 مليارات درهم عن 2018.وتعقد «إعمار العقارية» جمعيتها العمومية، اليوم وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، سيتم تأجيله إلى 29 أبريل لبحث اقتراح مجلس الإدارة حول توزيع أرباح نقدية بقيمة 1.07 مليار درهم، بما يعادل 15% من رأس مال أسهم الشركة.

وتعقد «إعمار مولز»،والتي تمتلك «إعمار العقارية» حصة الأغلبية فيها، الاجتماع السنوي الرابع لجمعيتها العمومية غداً الثلاثاء، وسيجري مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 1.301 مليار درهم ما يعادل 10% من رأس مال أسهم الشركة.

وتناقش الجمعية العمومية لــ«إعمار للتطوير»، التابعة لشركة «إعمار العقارية»، المقرر عقدها غداً مقترح توزيع أرباح نقدية بنسبة 26% من رأس المال بإجمالي 1.04 مليار درهم.

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