«لين سكان» تنظّف 3 خطوط بحرية لتحميل النفط الخام في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «لين سكان» عن نجاحها في تنظيف وفحص ثلاثة من الخطوط الاستراتيجية البحرية لشحن النفط الخام في دولة الإمارات، علماً بأن هذه المهمة كانت تعتبر إلى حد كبير غير قابلة للتنفيذ لسنوات عديدة.

تحقق هذا الإنجاز نتيجة التخطيط والابتكار المتميزين، حيث أجرت الشركة على مدار 120 يوماً، عمليات نوعية تشمل إنشاء محطة مؤقتة لإرسال القواشط بنظام تدوير المغلق في الاتجاهين البري والبحري، وشملت عمليات التنظيف الميكانيكية وقياس معدل الفاقد في جدار الأنبوب باستخدام أدوات متطورة صممت خصيصاً لهذا الغرض، حيث إن الفرشاة الذكية تعتبر من أحدث الطرازات التكنولوجية، وقد قدمت الشركة تقارير الفحص الذكي الرقمية شاملة توصيات التشغيل والصيانة المستدامة.

تجدر الإشارة إلى أن المحاولات السابقة التي قامت بها أطراف أخرى لفحص وتنظيف هذه الخطوط قد باءت بالفشل، بسبب التعقيدات الميكانيكية في مسارات هذه الخطوط براً، إضافة إلى عدم الحصول على درجة التنظيف اللازمة لاستخدام طريقة الفحص الذكي باستخدام الموجات فوق صوتية.

واستخدمت مضخات التحميل في محطة تخزين النفط لدفع الفرش في اتجاه البحر وحتى مواقع المنصات العائمة وعند استرجاع هذه الفرش يتم دفعها بمضخات منصوبة على ناقلة نفطية أعدت لهذا الغرض، ولتحديد موضع الفرش تحت سطح البحر أو في أي موقع آخر على مسار الخطوط باستخدام نظام مراقبة صمم خصيصاً لهذا الغرض.

ويضمن نظام تدوير النفط الخام أثناء عمليات التنظيف والفحص الذكي التي تضمن عدم إرباك عمليات شحن النفط بصورة طبيعية أو هدر أي كمية من النفط مستخدمة في هذا الغرض. تأسست «لين سكان» عام 1999، وأصبحت المزود الرائد للخدمات الذكية لتنظيف وفحص خطوط الأنابيب، الأمر الذي أكسبها ثقة الشركات الكبرى العاملة بقطاع النفط.