«راكز» تكافئ الملتزمين بتجديد الرخص في موعدها

المصدر: رأس الخيمة ــ البيان

أعلنت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، عن الشركة الفائزة في سحوبات «تجديد الرخص في الوقت المحدد» التي نظمتها في مطلع العام الجاري واستمرت من شهر يناير وحتى مارس، كمبادرة لمكافأة العملاء على ولائهم لـ «راكز»، من خلال تجديد رخصة الشركة في الموعد المحدد للتجديد أو قبل انتهاء الصلاحية بمدة، وتزيد فرصتهم بالفوز بدخول السحب عدة مرات وفقاً لعدد سنوات التجديد الذي يختارونه.

وأكد رامي جلاد المدير التنفيذي لمجموعة «راكز»، أن تحسين تجربة العملاء هي أولوية لـ «راكز» ضمن المبادرات ومشاريع التطوير المتبعة خلال الأعوام الأخيرة، لافتاً إلى أن فكرة السحوبات على سيارة تم تنفيذها لجعل المبادرة أكثر حماساً بهدف تحفيز العملاء وإعطائهم الفرصة لربح جائزة تفيدهم.

وقال إن شركة «إف إم سي كوفاريس ش.م.ح» حصدت الجائزة الممنوحة وهي سيارة تويوتا راش الجديدة.