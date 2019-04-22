«ديوان» تتوسع في جنوب شرق آسيا

المصدر: دبي - البيان

تمكنت شركة «ديوان» للاستشارات الهندسية والمعمارية من مواصلة التوسع في أسواق آسيا، حيث افتتحت مكتباً في هونغ كونغ بعد مكتبها في الفلبين، وتجري الاستعدادات حالياً للبحث في افتتاح مكتب جديد في فيتنام.

وقال عمار الأعسم، المدير التنفيذي للشركة ديوان للاستشارات الهندسية: «تتمتع الفلبين بمستويات نمو منتظمة، ويتميز البلد بمشهد تصميمي سريع التطور، وتُعد الدولة مُصدّرة للفنيين المهرة».

وأضاف الأعسم: «تتمثل خطتنا على المدى المتوسط في التعامل مع أربعة إلى خمسة مشاريع سنوياً قادمة من أسواق التصميم الموجودة لدينا بالفعل حالياً، وفي مرحلة لاحقة سنعمل على إنشاء مكتب محلي يتمتع باكتفاء ذاتي على مستويي تطوير الأعمال والتصاميم الهندسية، سواءً بشكل طبيعي أو من خلال الحصول على أعمال محلية راسخة».

وفي هذا الإطار تستهدف الشركة حالياً العمل عن كثب مع شركات التطوير العقاري في منطقة جنوب شرق آسيا من أجل تحسين جودة العمل الذي يتم إنجازه بالمنطقة. ولدى «ديوان» حالياً مكتب فرعي بمانيلا أنشئ عام 2007، يديره اليوم أكثر من 60 مهندساً معمارياً مؤهلاً يمثلون قوام عمل الشركة في العاصمة الفلبينية.