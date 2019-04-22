«أسماك» تنقل أعمالها نحو التحول الرقمي

المصدر: دبي - البيان

قامت شركة المأكولات البحرية الطازجة والمجمدة في الشرق الأوسط (أسماك) باختيار جيل جديد من باقات الأعمال وإدارة رأس المال البشري السحابية من شركة البرمجيات العملاقة «ساب»، وذلك ضمن انتقال أعمالها نحو التحول الرقمي.

وسيؤدي استخدام هذه الأدوات، التي تعتبر خطوة مبتكرة من تغيير كيفية أداء الأعمال، في زيادة إنتاجية وفعالية شركة «أسماك»، وسيتم تبني هذه التكنولوجيا من قبل إدارات عدة في «أسماك».

وقال مأمون عثمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أسماك»: «نبحث دائماً عن مزايا تنافسية تمنح قيمة إضافية لأعمالنا التي نجريها مع عملائنا من الشركات والمستهلكين». وأضاف: « نحن الآن مزودون بما يلزم لخدمة زبائننا في مختلف أنحاء المنطقة بمنتجات المأكولات البحرية مرتفعة الجودة».