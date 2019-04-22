طرح أراضي «براري عين الفايضة» للبيع في العين

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

أطلقت شركة «براري عين الفايضة» أمس، مشروع «براري عين الفايضة»، الذي يقع في مدينة العين بالقرب من جبل حفيت والمبزرة الخضراء، ويضم ما يزيد على 3000 قطعة أرض للمواطنين.

وأكدت كاميليا علقم، مديرة المشروع في الشركة في مؤتمر صحفي أمس بأبوظبي، أن الشركة طرحت حالياً ألف قطعة أرض في عدة مناطق بالمشروع، مشيرة إلى بيع جميع أراضي المنطقة أ «Zone A» البالغ عددها 300 قطعة أرض خلال الأسبوعين الماضيين، وبيع 60% من أراضي «Zone B» البالغ عددها 300 قطعة أرض، كما سيتم فتح المجال لبيع أراضي «Zone C» خلال الفترة المقبلة.

وذكرت أن مساحات قطع الأراضي متساوية، حيث تصل إلى 4050 قدماً بسعر 489 ألف درهم، مشيرة إلى أنه منذ تم الإعلان عن المشروع فقد شهدت الشركة إقبالاً كبيراً فاق التوقعات خاصة أن المشروع يعتبر الأحدث في مدينة العين.