إقبال كبير على «مهرجان دبي للمفروشات»

المصدر: دبي - البيان

حظي «مهرجان دبي للمفروشات»، والذي أطلقته مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة وشركاؤها في قطاع التجزئة، بإقبال كبير من جانب المتسوقين الراغبين في اغتنام التخفيضات الكبيرة التي يوفرها المهرجان.

ويقدم المهرجان فرصة للمتسوّقين لاستكشاف أحدث الصيحات في تصاميم المفروشات والأثاث، بالإضافة إلى استعراض إبداعات المصممين المحليين والمتاجر العالمية، كما يعد المهرجان، الذي انطلقت فعالياته في 18 أبريل وتستمر حتى 1 مايو المقبل، فرصة لتشجيع سياحة التسوّق في المنطقة.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «نفخر بالعمل والتعاون مع مجموعة مهمّة من الشركاء المميّزين في قطاع التجزئة، الذين حرصوا على تقديم الدعم لإطلاق الدورة الأولى من مهرجان دبي للمفروشات.

ونحن على ثقة بأنّ التركيز على مثل هذه القطاعات سيساهم في زيادة الإقبال على مراكز التسوّق ومتاجر الأثاث المشاركة، وكذلك تعزيز سياحة التسوّق. وإنّنا نتطلّع عبر هذا التعاون الوثيق مع شركائنا إلى تحقيق النجاح للدورة الأولى من هذا المهرجان الجديد».

من جانبه، قال محمد الجسمي، مدير أول «سيتي سنتر مردف»: «نتوجّه بالشكر لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة على إطلاقها مهرجان دبي للمفروشات، الذي يسلط الضوء على أحدث الاتجاهات المتعلقة بأساليب تأثيث المنازل، إلى جانب إتاحة المجال أمام أشهر العلامات التجارية والشركات الرائدة في هذا المجال لعرض أحدث منتجاتها».

بدوره، قال عمر خوري، المدير التنفيذي لشركة نخيل مولز: «نهنئ مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة على إطلاق حدث عالمي آخر يضاف إلى أجندة فعالياتها الدولية المرموقة. وبلا شك فإنّ مهرجان دبي للمفروشات سيساهم بما يقدمه من مفهوم مبتكر في تعزيز مكانة دبي الدولية كوجهة عالمية رائدة للتجزئة والتسوق».