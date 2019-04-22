«أوبو» تختار الإمارات منصة لإطلاق تقنية الجيل الخامس

المصدر: دبي ـــ سيد صالح

أكدت شبكة تليفزيون الصين العالمية «سي جي تي إن» أن شركة «أوبو» الصينية لإنتاج الهواتف الذكية اختارت الإمارات منصة مثالية لتدشين هواتف الشركة التي تعمل بتقنية الجيل الخامس.

وأفادت الشبكة في تقرير لها، أن اختيار «أوبو» وقع منذ نهاية 2018 على الإمارات لتشهد تدشين أحدث خط لمنتجاتها من الهواتف الذكية، والذي اختارت له اسم «رينو».

وقال أندي شي، رئيس «أوبو» لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إن سبب هذا الاختيار يرجع إلى كون الإمارات تعد واحدة من أسرع البلدان نمواً في العالم، وهي سوق شديدة الأهمية لنمو أعمال الشركة بصورة أسرع، كما أنها تسعى لأن تكون من الدول الرائدة عالمياً في تقنية الجيل الخامس.