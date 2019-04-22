«راديو فرنسا»: دبي أكثر مدينة شرقية تستهوي الأوروبيين للعيش

المصدر: دبي ـ سيد صالح

وصفت إذاعة «راديو فرنسا الدولي» دبي بأنها مدينة عالمية مشيدة على الطراز الغربي، وأنها أكثر مدينة شرقية يهوى أهل الغرب العيش فيها، وتروق لهم أجواؤها، حيث يشعرون فيها بالسعادة والراحة، كونها تتيح لهم كافة المزايا التي يطمحون إليها من عمل، رواتب مجزية، رفاهية، حياة عصرية وغيرها.

ونشر أمس الراديو على موقعه الشبكي تقريراً عن دبي وجاذبيتها للمجتمعات الغربية. وتضمن التقرير استعراضاً لكتاب ألفته ونشرته أخيراً عالمة الاجتماع الفرنسية، أميلي لو رينار عن دبي.

وذكرت لو رينار أن دبي من أكثر المدن الشرقية التي يشعر فيها الغربيون بميزة انتمائهم إلى الغرب، وذلك نظراً لنمط الحياة الغربي العصري السائد في المدينة، وأيضاً لأن دبي تتبنى فكراً واتجاهاً يتماشى مع العولمة ويشجع الانفتاح على الغرب.

ووصفت دبي بأنها مدينة متعولمة، أي تتبنى فكر العولمة، وأضافت أنه لا يوجد مكان آخر في العالم يستطيع أن يضطلع بالدور الذي تلعبه الإمارة بتفوق، وهو أن تؤدي دور نقطة التقاطع التي تربط بين كافة ثقافات وحضارات العالم والملتقى الذي يحتضن أبناء الغرب.