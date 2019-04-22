«ميزان» تسعى لتغيير استراتيجيتها بالسعودية

المصدر: الكويت - رويترز

قال رئيس مجلس إدارة «ميزان القابضة» الكويتية، إن الشركة تعمل حالياً على تغيير استراتيجيتها في السعودية بعد خسائرها هناك.

وقال محمد جاسم الوزان رداً على أسئلة لرويترز عقب الجمعية العمومية للشركة: إن التغيير سيكون في طبيعة إنتاج الشركة في المملكة، مبدياً أمله في أن تصل الشركة «إلى نقطة التعادل.. لا ربح ولا خسارة» في السعودية خلال العام المقبل.

وتعمل ميزان في قطاع الأغذية والمشروبات وتبيع، بحسب موقعها على الإنترنت، منتجاتها في سبع دول. وهبطت الأرباح الصافية لشركة ميزان القابضة 41% في 2018 إلى 7.7 ملايين دينار (25.3 مليون دولار) مقارنة مع 12.9 مليون دينار في 2017 لأسباب منها خسائرها في السعودية وتراجع الإيرادات والأرباح في الإمارات بسبب ضرائب انتقائية على مشروبات الطاقة هناك.

وقال الوزان إن الشركة قد تحصل على تمويل جديد إذا أقدمت على استحواذات جديدة، مبينا أنها تسعى للاستحواذ على شركات تعمل في المواد الغذائية والاستهلاكية والأدوية في المنطقة.