«تعمير»: السوق الإماراتي الأفضل عالمياً في الاستثمار العقاري

المصدر: أبوظبي ــ البيان

أكد عمر عايش مؤسس شركة «تعمير» العقارية، رئيس مجلس إدارة «نوبلز القابضة»، أن السوق الإماراتي يعد الأفضل عالمياً للاستثمار العقاري، مشيراً إلى أن أسواق المدن العالمية الرئيسية، مثل لندن وهونغ كونغ وموناكو، أصبحت مكلفة للكثيرين وبات المستثمرون يبحثون عن مدن أخرى توفر لهم مكاسب أفضل، والتي يسمح تخطيطها العمراني من تشكيل ملامح النمو وفرص تحقيق مكاسب للمطور العقاري.

وشدد عايش على أن الإمارات توفر بيئة استثمارية غنية على المستوى الإقليمي والدولي، في مختلف المجالات، بما فيها الاستثمار في عالم العقارات، حيث تصدرت الدولة وفقاً لتقارير البنك الدولي العالم العربي في سهولة ممارسة الأعمال، ما يؤشر إلى المناخ الاستثماري الحيوي الملائم في الدولة، ويتزامن ذلك مع أجواء تفاؤلية بتحسن مستمر في عالم الاستثمار العقاري.