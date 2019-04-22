فندق استوديو ون يفتح أبوابه في مدينة دبي للاستوديوهات

المصدر: دبي- البيان

يستعد فندق «استوديو ون»، لافتتاح أبوابه وسط «مدينة دبي للاستوديوهات»، ليوفر للضيوف تجربة إقامة مثالية بأسعار مقبولة، وسط بيئة متميزة وملائمة لرواد الأعمال والعائلات على حدٍ سواء. ويعد الفندق ضيوفه بإقامة راقية وخدمات تليق بكبار نجوم السينما، دون الحاجة إلى تكبد تكاليف الإقامة في فنادق هوليوود.

وبهذه المناسبة، سيقدم الفندق عرضاً مجزياً، يتيح بموجبه للحجوزات بين 1 مايو و30 يونيو في الغرف التي تبلغ أسعارها 300 درهم فقط في الليلة الواحدة، إنفاق المبلغ ذاته في أحد مطاعمه أو وجهاته المخصصة للفعاليات الاجتماعية.

ويتميز فندق «استوديو ون»، بتجهيز متكامل، يتيح تجربة إقامة عالية المرونة، ومصممة حسب الطلب، بالتعاون مع فريق من الموظفين الخبراء في أصول الضيافة، والمدربين لتلبية احتياجات الضيوف بالشكل الأمثل.

تم تصميم الفندق لتلبية تطلعات مختلف الضيوف، حيث يضم 141 غرفة، بما في ذلك غرف استوديو مصممة للإقامات الطويلة، والأسرة الطابقية للمسافرين المغامرين، وإمكانية تحويل جميع الغرف إلى غرفة مزدوجة. كما تم تجهيز كل طابق بركنٍ للوجبات الجاهزة، ومنافذ بيع ذاتية الخدمة، وخدمات الغسيل والتنظيف الذاتية.