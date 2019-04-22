3.5 مليارات درهم سوق التجهيزات الداخلية بالإمارات في 2022

المصدر: دبي - البيان

يشهد سوق التجهيزات الداخلية للقطاع السكني في دولة الإمارات نمواً حالياً، ومن المتوقع له أن يصبح الأكبر، متخطياً القطاعين الفندقي والتجاري خلال الفترة المقبلة، حيث يشكل ما قيمته 1.2 مليار درهم من إجمالي سوق التجهيزات الداخلية في دولة الإمارات، والمتوقع له أن يصل إلى 3.5 مليارات درهم بحلول العام 2022.

وقال رانيش موندون، مدير المشاريع في وحدة إي سي سي للتحسينات:«تُعد المشاريع الصعبة والمبتكرة من أهم مجالات اختصاصنا، ونحن حتماً نتفوق بإنجازها. نعتمد دوماً على المرونة وتسليم المشاريع على أتم وجه. نقدم للزبائن أفضل الخدمات والتسهيلات في كل مشروع نقوم بتنفيذه. فريق عملنا مؤلف من فنيين ذوي تأهيل رفيع وذوي خبرة في هذا القطاع لنوفر حلولاً مصممة خصيصاً لعملائنا، ونبقى على تواصل معهم خطوةً بخطوة لنخفف عنهم مشقة وتوتر أعمال البناء».

وحصلت إي سي سي للتحسينات مؤخراً، وهي إحدى الوحدات التابعة لمجموعة شركة المقاولات الهندسية، والمتخصصة في أعمال البناء والتجديد والتجهيز الصغيرة والمتوسطة الحجم، على عقد مساكن دوسيت بيرنسس في قلب مرسى دبي.

أنجزت إي سي سي للتحسينات بنجاح 42 مشروعاً، منها صالات سينما، وأعمال ترميم وتجديد للفيلات، وحمامات سباحة، وأعمال توسيع للمنازل، وترميم مطابخ وتجهيزات داخلية في القطاع السكني تبلغ قيمتها 20 مليون درهم، بالإضافة إلى تركيزها على المشاريع السكنية.