«نيرفانا» تطلق خدمات جديدة خلال سوق السفر العربي

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة نيرفانا للسفر والسياحة، عن خدمات جديدة سوف تطلقها خلال مشاركتها في «سوق السفر العربي 2019»، والذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة ما بين 28 أبريل و1 مايو المقبل.

وقال علاء العلي، الرئيس التنفيذي لشركة نيرفانا للسفر والسياحة: «نتطلع قدماً للإفادة من هذه الفعالية المرموقة التي تتماشى مع استراتيجيتنا الساعية لإطلاع الشركات والمؤسسات الإقليمية والدولية العاملة في قطاع السفر والسياحة، على أحدث التطورات في الشركة والاتفافيات».

وأضاف: «سنعلن خلال هذا الحدث الأبرز في الشرق الأوسط عن عددٍ من خدماتنا الفاخرة الجديدة في مختلف أنحاء العالم، كما أننا نخطط لتوقيع المزيد من اتفاقيات التعاون مع الفنادق والمنتجعات والشركات السياحية العالمية هذا العام».

من جانب آخر، أعلن إركان يلدريم، عضو مجلس الإدارة، المدير العام لمجموعة فنادق «ريكسوس مصر»، أن المجموعة تستعد لافتتاح ثلاثة منتجعات جديدة في خليج مكادي، ومجاويش، وسهل حشيش، في الربع الأخير من عام 2019 وتقع جميعها في منطقة الغردقة التي تعد إحدى الوجهات السياحية المميزة في مصر.