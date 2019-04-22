عمومية «إعمار مولز» تقترح غداً توزيع 1.3 مليار درهم أرباحاً نقدية على المساهمين

المصدر: دبي- البيان

تعقد «إعمار مولز»، شركة مراكز التسوق والتجزئة المدرجة في سوق دبي المالي، والتي تمتلك «إعمار العقارية» حصة الأغلبية فيها، الاجتماع السنوي الرابع لجمعيتها العمومية في الساعة الثانية من بعد ظهر غداً الثلاثاء، وذلك في قاعة «دايموند» بفندق «العنوان دبي مول» في «وسط مدينة دبي».

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الاجتماع، سيتم تأجيله إلى يوم الثلاثاء 30 أبريل الجاري بنفس التوقيت، وفي المكان ذاته.

وسيجري خلال الاجتماع مناقشة اقتراح مجلس الإدارة حول توزيع أرباح نقدية بقيمة 1.301 مليار درهم (354 مليون دولار)، ما يعادل 10% من رأس مال أسهم الشركة أي 10 فلوس للسهم على المساهمين.

وستقوم الجمعية العمومية بمناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018، والتصديق عليه، فضلاً عن مناقشة والتصديق على تقرير مدقق الحسابات والميزانية العمومية للشركة، بالإضافة إلى تعيين مدقق الحسابات لعام 2019.

وتعتبر «إعمار مولز» من أكبر مشغلي مراكز التسوق في العالم، مع 6.7 ملايين قدم مربعة من المساحات المخصصة للتأجير. وحققت الشركة خلال عام 2018 صافي أرباح بقيمة 2.230 مليار درهم (607 ملايين دولار) خلال السنة المالية 2018، بنمو نسبته 7 % مقارنة بصافي أرباح 2017. ووصلت إيرادات السنة المالية 2018 إلى 4.446 مليارات درهم (1.210 مليار دولار)، بنمو نسبته 23 % مقارنة بإيرادات 2017.

وحافظت الشركة على معدلات إشغال قوية بلغت 93 بالمئة ضمن جميع أصولها: «دبي مول»، و«دبي مارينا مول»، و«سوق البحار»، و«مجمع الذهب والألماس»، إضافة إلى مراكز التسوق الكائنة ضمن المجمعات السكنية. واستقبلت مراكز التسوق بالمجمل 136 مليون زائر في 2018، بنمو نسبته 5 % مقارنة بعدد الزوار في 2017 والذي بلغ 130 مليون زائر.

وخلال عام 2018، احتفل «دبي مول» بالذكرى السنوية العاشرة لافتتاحه، بالإضافة إلى افتتاح توسعة «ركن الأزياء» (فاشن أﭬنيو)، مما ساهم في ترسيخ مكانته كوجهة عالمية للموضة الفاخرة.

وفي إطار استراتيجية التــسويق الشاملة التي تنتهـــجها «إعـــمار مولز»، استــحوذت الشركة كلياً على «نمشي»، شركة التســـوق الإلكتروني الرائدة في قطاع الأزياء بالمنطقة. وجاء ذلك في أعقاب استحواذ «إعمار مولز» على بقية حصة «جلوبال فاشن جروب» في «نمشي» عبر صفقة نقدية بقيمة 475.5 مليون درهم (114.3 مليون يورو؛ 129.5 مليون دولار).