41 فائزاً في سحوبات مراكز رأس الخيمة التجارية

المصدر: رأس الخيمة ـ البيان

كشفت اقتصادية رأس الخيمة عن فوز 41 مشاركاً ضمن سحوبات المراكز التجارية في الإمارة خلال الربع الأول، حصدوا خلالها عدة جوائز قيمة مثل سيارات، وسبائك ذهب، ومبالغ نقدية، وقد بلغ إجمالي الجوائز 520 ألف درهم، قدمتها 5 منشآت تجارية كبرى في الإمارة.

وأوضح خالد الكيلالي مدير شعبة التصاريح التجارية بالوكالة في دائرة التنمية الاقتصادية، أن الدائرة وضعت سياسة وشروط محددة لإصدار تصريح السحوبات على الجوائز، وتهدف السياسة إلى تنظيم عملية منح تراخيص السحوبات على الجوائز للمنشآت التجارية في الإمارة، والرقابة على آليات منح الجوائز لضمان المصداقية في عمليات السحب لحماية المستهلكين.