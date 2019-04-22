مستثمرون في دبي يروّجون مشروع «مدينة المعرفة» الهندية

المصدر: دبي-البيان

استعرض عدد من المستثمرين في دبي، مشروع «مركز مدينة المعرفة»، في مدينة كيرلا الهندية، ويمتد المشروع على مساحة 3 ملايين قدم مربعة وبقيمة استثمارية 435 مليون دولار، وتم تصميم المدينة كنموذج يلبي احتياجات نمط حياة كاملة، وتنقسم منطقة المشروع إلى 3 مناطق رئيسة وهي: المنطقة التعليمية والمنطقة الاقتصادية والمنطقة السكنية.

وقال الدكتور محمد عبدالحكيم الأزهري، العضو المنتدب لمركز مدينة المعرفة: «نهدف من خلال هذا المشروع للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع العقاري بشقيه التجاري والسكني في الهند أمام مجتمع الأعمال في الإمارات، وبفضل موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتقدمة، يمكن لدبي أيضاً أن تشكل بوابة رئيسة لنا للترويج لمقومات مدينة المعرفة أمام المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي، بما يتيح لهم تنويع محفظة استثماراتهم وضمان عائدات مرتفعة عليها».

وأضاف إن الافتتاح الرسمي لمدينة المعرفة مع جميع المشاريع المرتبطة بها سيقام في شهر مارس 2020، يصاحبه الكشف عن أكبر مركز ثقافي في الهند، مؤكداً أن المركز الثقافي، من شأنه أن يضع ولاية كيرلا على خارطة الثقافة العالمية.

مجتمع الأعمال

وقال الدكتور «عبدالسلام محمد»، الرئيس التنفيذي للمركز: «يأتي المشروع مكملاً لجهودنا في استعراض المقومات وتهيئة المناخ الجاذب لنمو واستدامة أعمال المستثمرين ومواكبة تطلعات مجتمع الأعمال في الإمارات، وذلك انطلاقاً من حرصنا على ضرورة تعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين لتحقيق الاستفادة القصوى من الاستثمارات المتبادلة».

وتنقسم منطقة المشروع التي تبلغ مساحتها 120 فداناً إلى 3 مناطق رئيسة، ويبلغ عدد السكان المتوقع 20000 نسمة، كما يوفر 20000 فرصة عمل شاغرة بشكل مباشر و100.000 بشكل غير مباشر.