مؤتمر في دبي يبحث تأثير الذكاء الاصطناعي على مستقبل العمل

المصدر: دبي - البيان

افتتحت أمس فعاليات النسخة الخامسة والعشرين لمؤتمر «الحكومة والمدن الذكية في دول مجلس التعاون الخليجي»، والذي يعقد على مدار 5 أيام في دبي، بمشاركة ما يزيد على 30 من الخبراء الإقليميين والعالميين.

وذلك بدعم ورعاية كل من هيئة كهرباء ومياه دبي، دائرة دبي للسياحة والتسويق التجاري، مدينة الملك فهد الطبية، منصة الخدمات الذكية «AXS» التابعة لمجموعة تيكوم، شركة سجل التقنية، مكتب البحر الأحمر للاستشارات الهندسية، الدليل لنظم المعلومات، الرواد لأنظمة تقنية المعلومات، النظم العربية المتطورة - نسيج.

تحدث الدكتور علي محمد الخوري، مدير عام شركة الرواد لأنظمة تقنية المعلومات عن التقنيات الحديثة وقيادة مستقبل المؤسسات، وعن مدى تأثير تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات على مستقبل العمل، وآليات توفير حلول مبتكرة وحديثة ومتطورة ومتخصصة، من شأنها أن تُعزِّز الأرباح والكفاءة والفاعلية والتأثير لكل من القطاعين العام والخاص.

كما تحدث أحمد سامي مدير أول لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا لدى Oracle NetSuite، عن استراتيجيات دمج تكنولوجيا إنترنت الأشياء في المشاريع الحالية للحكومة والمدن الذكية، وتناول استراتيجيات تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي لمؤسسات دول مجلس التعاون الخليجي، واستراتيجيات إدارة التكنولوجيا، والميزانيات والمجتمع ودمج تقنيات إنترنت الأشياء وتقنيات أنظمة البنية التحتية في مشاريع الحكومة والمدن الذكية، وأنظمة تطوير الأعمال ومحاكاة الواقع الافتراضي.

الجيل الخامس

وتناول عمار الصباغ مدير تطوير الأعمال حلول التكنولوجيا وإنترنت الأشياء – لدى شركة إريكسون استراتيجيات وتطورات حلول التكنولوجيا وإنترنت الأشياء وتقنيات الجيل الخامس وأفضل الممارسات وتكنولوجيا الحكومة والمدن الذكية والتوجهات المستقبلية بخصوص التطوير والتحول المؤسسي.

واستعرض الدكتور أيوب كاظم مدير عام axs في دراسة ميدانية مقدمة من (axs) المنصة الذكية للخدمات الحكومية والمؤسسية من مجموعة تيكوم، مسيرة التحول الرقمي لمنصة الخدمات الذكية «AXS» لتعزيز رؤية دبي بأن تتبنى أحدث التطورات التقنية لتصبح أسعد وأذكى مدينة في العالم.

وجاءت الدراسة بعنوان مسيرة التحول الرقمي لمنصة الخدمات الذكية «AXS»، وتناولت تفاصيل استراتيجيات تقديم الخدمات للمؤسسات الحكومية وشركاء الأعمال عبر دعم استراتيجيات التحول الرقمي، ومستقبل الابتكار المؤسسي، ورفع مستوى تكامل الخدمات، وضمـان كفـاءة المنظومة المؤسسية في ظل الحكومة والمدن الذكية.

نقاش مفتوح

دارت حلقة نقاش مفتوح شارك فيها نخبة من الخبراء والتقنيين، حيث تحدث عبدالله المحيسن المدير التنفيذي - خدمات الشركات لدى منصة الخدمات الذكية «AXS» مع بدء سباق تكنولوجيا الجيل الخامس ما هو الدور الحالي لمنصة الخدمات الذكية «AXS» في توفير حلول أعمال سريعة ومبسطة، ثم تحدث الدكتور نادر علياني مدير Bloomsbert عن استراتيجيات تقديم خدمات الحكومة والمدن الذكية في عالم اليوم، وتطورات التوجه المؤسسي نحو تقديم نماذج متقدمة ومبتكرة من الخدمات الحكومية، وآليات دعم الاستثمار المؤسسي في دمج التقنيـات الحـديثـة في خدمات الحكومة والمدن الذكية.

إنترنت الأشياء

اختتمت أعمال اليوم الأول من المؤتمر بجلسة تحدث فيها الدكتور منير زهدي، شريك - منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى بيل لاب للاستشارات في شركة نوكيا، حيث سلط الضوء على استراتيجيات تكنولوجيا إنترنت الأشياء، والتي من شأنها دعم استراتيجيات الابتكار المؤسسي، وكيفية عمل واستخدامات إنترنت الأشياء، مؤكداً على ضرورة المضي قدماً نحو إنترنت الأشياء لأنه أصبح التوجّه العالمي في الوقت الحالي، مشيراً إلى التأثير الإيجابي لإنترنت الأشياء IOT على الحياة اليومية للأفراد والشركات أيضاً، لأنه سيساعد في تنمية الأعمال وتقليص النفقات وتقليل الهدر من الوقت.