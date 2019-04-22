10 أفكار تتأهل لنهائيات مسابقة «دبي لرواد الأعمال الذكية»

المصدر: دبي - البيان

تستعد «دبي للمشاريع الناشئة»، إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة دبي المبتكرة لدعم ريادة الأعمال، للإعلان عن الفائزين بالدورة الرابعة من مسابقة «دبي لرواد الأعمال الذكية»، التي أطلقتها بالتعاون مع دبي الذكية، وذلك في 30 أبريل الحالي، على هامش فعاليات منتدى «إنتربرايز أجيليتي 2019»، وذلك بعد تأهل 10 فائزين للمرحلة التقييمية النهائية، من بين 50 فكرة تأهلت للمرحلة الثانية من المسابقة، من أصل 250 فكرة استقبلتها المسابقة في دورتها الحالية الرابعة.

وقامت لجنة متخصصة من المحكمين والخبراء من مجتمع ريادة الأعمال في دبي، مؤخراً، باختيار 10 متأهلين للمرحلة النهائية للمسابقة، حيث شملت لائحة الأفكار العشر التي تتنافس في المرحلة النهائية كل من شركة «بيليري Peliere»، لتعزيز وتطوير قطاع الخدمات اللوجستية والشحن الجوي، عبر تحسين الاتصال والتجارة بين شركات الخطوط الجوية والشركات اللوجستية، من خلال تقنية البلوك تشين والعقود الذكية، ومنصة «عربي Arabee» لتعليم اللغة العربية، ومنصة «سمبليفاي لابز Simplifai Labs»، لإنشاء تجربة تسوق جديدة في العالم العربي، من خلال توفير حل مبتكر للعلامات التجارية الإلكترونية وتجارة التجزئة باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتطبيق «ديناري كاش Denarii Cash»، لتحويل المبالغ المالية بدون رسوم، وتطبيق «إكسبنس Xpence»، الذي يعتبر أول حساب مصرفي ذكي ورقمي لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة في منطقة الخليج، ومنصة «جيفتراب Giftrapp»، لإنشاء وتبادل قوائم الهدايا التي يرغب المستخدم بالحصول عليها، وتطبيق «مونوكل Monocle»، لتوفير تجربة واقعية ثرية للسياح في دبي، ومنصة «بيك وبوست Pic W Post»، لمساعدة الشركات الصغيرة على إنشاء تقارير المحاسبة وحساب فواتيرهم.

وذلك عبر تصوير الفواتير بشكل يومي وتحميلها على المنصة، و«بوكلافا Booklava»، وهي أكبر منصة للكتب المسموعة في العالم العربي، ومنصة «ديزاين هوبز Designhubz»، لمساعدة الشركات على تحويل تصاميمهم وأعمالهم الهندسية إلى جولات افتراضية ثلاثية الأبعاد، يمكن مشاركتها وعرضها في كل مكان، عبر الروابط الإلكترونية.

وتلقت «دبي للمشاريع الناشئة»، مع إقفال باب الترشيح، أكثر من 250 فكرةً مبتكرة حول البلوك شين والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وذلك ضمن الدورة الرابعة من المسابقة، حيث جرى اختيار 50 طلباً في المرحلة الأولية، ثم تأهل 10 فائزين للمرحلة التقييمية النهائية.

ويحصل 3 فائزين على جائزة نقدية قيّمة، بالإضافة إلى توفير التدريب والدعم والتوجيه، التي ستساعدهم على تحويل أفكارهم إلى مشاريع واقعية، حيث إن هذه المسابقة كانت مفتوحة أمام جميع رواد الأعمال المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تطلب من جميع المتسابقين أن يقدموا أفكارهم التجارية التي تدعم التوجهات التكنولوجية والرؤية المستقبلية لدبي، والتي تشمل البلوك تشين أو الذكاء الاصطناعي أو التحول الرقمي.

مبادرات دبي

وتهدف هذه المسابقة لمساعدة رواد الأعمال الشباب، ليكونوا جزءاً من مبادرات دبي الاستراتيجية، بالإضافة إلى تعزيز دور رواد الأعمال الشباب وأصحاب المشاريع، ليكونوا جزءاً من استراتيجية حكومة دبي في تعزيز دور الإمارة، لتكون مركزاً عالمياً للأعمال المبتكرة.

وتعتبر «دبي للمشاريع الناشئة»، التي أطلقتها الغرفة خلال عام 2016، الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والتي تعمل تحت مظلة مدينة دبي الذكية، وتجسد قيمة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف تشجيع الابتكار وريادة الأعمال، حيث تعتبر مصدراً رئيساً لرواد الأعمال في دبي، ويمكن للزوار الاطلاع على فرص العمل الجديدة، كما يمكن الاشتراك بأهم الأحداث التي تركز على التكنولوجيا، والدورات ولقاءات وغيرها من المعلومات المتطورة الهامة.

دعم وحماية

تدعم «دبي للمشاريع الناشئة»، استراتيجية غرفة دبي الرامية إلى دعم رواد الأعمال وتشجيع الابتكار، حيث أطلقت الغرفة في عام 2015، استراتيجية الابتكار الهادفة إلى تمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في دبي. كما تواصل الغرفة جهودها في دعم أصحاب المشاريع، من خلال برنامج «تجار دبي»، والذي يعمل على تطوير أفكار رجال الأعمال الإماراتيين، بما يخدم بيئة العمل في دبي.