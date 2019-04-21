مساندة تسلم مشروع الطرق والبنية التحتية «زد 35» في مدينة محمد بن زايد

المصدر: أبوظبي - البيان

سلمت شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» مشروع الطرق الداخلية والبنية التحتية زد 35 الموزع على 3 عقود في مدينة محمد بن زايد هم زد (35 ـ 1)، وزد (35 ـ 2)، وزد (35 ـ 3)، مشيرة إلى أنها أنجزت كافة أعمال المشروع بالكامل بالتعاون مع بلدية مدينة أبوظبي وفقاً لأعلى المعايير وأرقى المواصفات العالمية وذلك بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 280.7 مليون درهم، حيث تضمن إنشاء طرق داخلية وبنية تحتية لأراض سكنية على مساحة 1.5 مليون متر مربع.

وجغرافياً، يقع مشروع زد 35 في مدينة محمد بن زايد بأبوظبي، على بعد 20 كيلو متراً جنوب مطار أبوظبي الدولي، عند تقاطع المفرق – طريق أبوظبي العين، واشتمل المشروع على تنفيذ أعمال الطرق والبنية التحتية، بما في ذلك أعمال شبكات صرف مياه الأمطار، مياه الشرب، والصرف الصحي، وكل من شبكات الاتصالات، وإنارة الطرق، وشبكة الكهرباء مع المحطات الفرعية لها بعدد (21) محطة.

ويخدم المشروع بعقوده الثلاثة 531 قطعة أرض سكنية، و4 مساجد، و3 مدارس، و25 مرفقاً اجتماعياً ورياضياً، حيث يوفر خدمات بنية تحتية متكاملة لقاطني المنطقة بالكامل، إضافة إلى خدمات مختلفة تتضمن ممرات مشاة تغطي جميع المنطقة.

وقالت «مساندة» إن تنفيذها للمشروع يأتي في إطار حرصها على تجسيد رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، نحو توفير بنية تحتية عالية الجودة تلبي حاجات الفرد والمجتمع وتتماشى مع أفضل المعايير العالمية وتستهدف الارتقاء بمستوى الحياة وتوطيد أركان التنمية المستدامة وإسعاد المجتمع ورفاهيته، مشيرة إلى أن هذه المشاريع تحظى بالاهتمام والمتابعة الدؤوبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأشارت إلى أنها تسعى بشكل متواصل وجهد حثيث إلى تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة للدولة وتحقيق رؤية حكومة أبوظبي من خلال تنفيذ مشاريع تنموية طموحة مستدامة وتوفير بنية تحتية عالية الجودة، إضافة إلى مواكبة التطور المستمر الذي تشهده الإمارة وتلبية احتياجات المجتمع من خلال إنجاز تلك المشاريع الحيوية والهامة.

وأكدت «مساندة» التزامها التام بتقديم أرقى المعايير من خلال إدارة وتنفيذ المشاريع الخدمية لأفراد المجتمع، وصولاً إلى أعلى درجات التميز، فضلاً عن تلبية الاحتياجات الخدمية لأفراد المجتمع، وتعزيز مكونات البنية التحتية لتتناسب مع حجم نمو المنطقة وارتفاع عدد سكانها، وبما يتلاءم مع متطلبات التنمية والتطوير، واحتياجات المجتمع المحلي، ومعايير التنمية المستدامة.

وتفصيلاً، بينت «مساندة» تفاصيل عقود المشروع والخدمات التي يوفرها كل عقد على حدة قائلة: بلغ تكلفة إنشاء الطرق الداخلية والبنية التحتية لقطع الأراضي السكنية في مدينة محمد بن زايد عقد زد (35 ـ 1)، ما يقارب 92.7 مليون درهم، وتم تنفيذه على مساحة قدرها 545.4 ألف متر مربع.

ويخدم عقد زد (35 ـ 1) 202 قطعة أرض سكنية و10 مرافق و8 محطات كهرباء فرعية ومسجدين ومدرستين، كما تضمن تنفيذ أعمال طرق بطول 8.2 كيلو متر، وشبكات تصريف مياه الأمطار بطول 8.3 كيلو متر، صرف صحي بطول 8.9 كيلو متر، ومياه شرب بطول 7.9 كيلو متر واتصالات بطول 31.1 كيلو متر، إضافة إلى إنشاء شبكات إنارة الطرق بطول 10 كيلو مترات وتركيب 191 عامود إنارة و8 محطات كهرباء فرعية.

وفيما يخص عقد زد (35 ـ 2) أوضحت «مساندة» أنه تضمن إنشاء طرق داخلية وبنية تحتية لقطع الأراضي السكنية في مدينة محمد بن زايد بتكلفة قدرها 85.95 مليون درهم وتم تنفيذه على مساحة بلغت 642.9 ألف متر مربع، ويخدم 105 قطعة سكنية و4 مرافق و5 محطات كهرباء فرعية، كما تضمن تنفيذ أعمال طرق وبنية تحتية بطول 7.5 كيلو متر، وإنشاء شبكات لتصريف مياه الأمطار بطول 8.5 كيلو متر وصرف صحي بطول 7.2 كيلو متر ومياه شرب بطول 7.9 كيلو متر واتصالات بطول 42 كيلو متراً، إلى جانب إنشاء شبكات إنارة الطرق بطول 7.6 كيلو متر، وتركيب 168 عامود إنارة.

أما عقد زد (35 _ 3) فتضمن إنشاء طرق وبنية تحتية على مساحة قدرها 443.6 ألف متر مربع بتكلفة بلغت نحو 101.9 مليون درهم، حيث يخدم 224 قطعة أرض سكنية، و11 مرفقاً و8 محطات كهرباء فرعية ومسجدين ومدرسة، كما شمل تنفيذ أعمال طرق وبنية تحتية بطول 7.7 كيلو متر، وإنشاء شبكات تصريف مياه الأمطار بطول 7.1 كيلو متر ومياه شرب بطول 7.5 كيلو متر واتصالات بطول 28.2 كيلو متر، فضلاً عن إنشاء شبكات إنارة الطرق بطول 8.2 كيلو متر وتركيب 189 عامود إنارة.

ولفتت «مساندة» إلى أنه تم تصميم وتنفيذ مشروع زد 35 وإنجاز كافة أعماله بالكامل بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، وفقاً لأرقى معايير الجودة والسلامة لمكونات البنية التحتية، ولتوفير خدمات بنية تحتية متطورة، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 280.6 مليون درهم، مؤكدة مراعاتها تطبيق أعلى مستويات الأمن والسلامة في التصميم والتنفيذ، وتخطيط مساحات خضراء كافية وتوفير مسارات وممرات للدراجات الهوائية والمشاة، إذ تم تنفيذ بنية تحتية متكاملة للمشروع وبمعايير عالمية وحسب اشتراطات الجهات الخدمية المعنية، مع التزم تام بتقديم أفضل المعايير في مجال الاستدامة الخضراء، من خلال تطبيق أفضل الممارسات للحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية البيئة.

ويعبر تنفيذ المشروع عن خطة التطوير الشاملة لأبوظبي وضواحيها، وضمن إطار حرص دائرة التخطيط العمراني والبلديات واستراتيجيتها الهادفة إلى تطوير منظومة البنى التحتية في جميع المدن، وخصوصا المدن الحديثة مثل مدينة محمد بن زايد، وتهيئة الخدمات القادرة على مواكبة التطور المتسارع الذي تشهده المدينة.







