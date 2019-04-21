40 % حصة الشركات الصغيرة من العمالة إقليمياً

المصدر: عجمان- البيان

اختتم «منتدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حول ضريبة القيمة المضافة»، والذي نظمته شركة «تالي سوليوشينز» فعالياته في عجمان، بمشاركة واسعة من المدراء وصناع القرار في قطاع المحاسبة والامتثال الضريبي لبحث تعزيز تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات عموماً وإمارة عجمان على وجه الخصوص ودعم القطاع، الذي يستحوذ على نحو 40% من إجمالي العمالة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وركز الحدث على عرض حلول فعالة لزيادة كفاءة العمل وسط تطور الأعمال في المنطقة ولا سيما في قطاع الشركات المتناهية الصغر التي بات من الضروري عليها أن تتحول نحو الأتمتة المحاسبية لتعزيز امتثالها لضريبة القيمة المضافة.

وخلال المنتدى، شدد ساكب علي شاه، مستشار ضريبة القيمة المضافة والشريك الإداري لشركة «دايناميك لوجيك» على أهمية تبني الوسائل الفعّالة لتتبع نمو الشركات من خلال تسخير قوة حلول المحاسبة الآلية بالكامل وعنصر الأعمال الأساسية. كما تناول الاهتمامات التنظيمية الرئيسية بالإضافة إلى حلول فعالة من حيث التكلفة لتحقيق أداء مالي وعمليات تجارية قوية.

وشهد الحدث تبادلاً هادفاً للمشاركين للخبرات والأفكار مع بعضهم البعض.

كما اكتسب الحاضرون وجهات نظر جديدة حول تحقيق معدل ربحي أعلى وتقديم تجربة محسنة للعملاء من خلال مراقبة الأداء، والإدارة المالية، والامتثال الفعال وفي الوقت المناسب.

وناقش المنتدى خلال فعالياته أهمية تحكم الشركات في أعمالها النقدية وإداراتها وموضوعات جمة مثل إتقان إدارة المخزون وإدارة مركز الربح والتكلفة ومراقبة التكاليف وتحليل التكلفة وتقارير الأعمال وإدارة الامتثال وأهمية الاكتشاف والتصحيح.

دعم التنافسية

وقال فيغاس بانشال، رئيس قسم الأعمال في «تالي سوليوشنز» الشرق الأوسط: «تعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري للاقتصادات في أنحاء العالم، وبشكل خاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تنتمي نسبة كبيرة من الشركات إلى هذا القطاع.

وهي تساعد في توليد فرص عمل كبيرة لمواطني المنطقة والمقيمين فيها، وتساهم في رفع القدرة التنافسية والإنتاجية في هذه الصناعة. لذلك كان من المهم أن نقدم لهم الدعم الذي يحتاجونه لضمان تنميتهم المستمرة وزيادة مساهمتهم في الناتج المحلي الإجمالي. وهدف المنتدى إلى تقديم حلول لمختلف تحديات الأعمال اليومية لزيادة كفاءتها».

ووفقاً لموقع مبادرة الشرق الأوسط للاستثمار، يمثل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة عادة ما يتراوح بين 10

و40% من إجمالي العمالة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأكملها، وتلعب عجمان دوراً مهماً في تعزيز النشاط الاقتصادي لدولة الإمارات.

وتشجع الإمارة عدداً أكبر من الشركات الصغيرة والمتوسطة والأسواق على الاندماج في الاقتصاد وخلق بوتقة تنصهر فيها المؤسسات، التي تلبي جميع أنواع الجماهير المستهدفة الناشئة من جميع أنحاء العالم.

التوسّع السهل

وأضاف بانشال: «إن المشهد في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة يتغير باستمرار، مدعومًا بالمتطلبات الجديدة في العصر الحديث. ويعد اعتماد الحلول المحاسبية المتقدمة، التي تقدم أكثر من مجرد الميزات الأساسية، ما يوفر نتائج سريعة وسلسة، ويضمن التوسع السهل والسريع، ما يشكل أمراً حيوياً لنجاح الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويمثل استراتيجية مهمة للأعمال. وعمل المنتدى على تلبية هذا الطلب من خلال الغوص في المكونات الأساسية للنجاح وفهم نبض أعمالهم».

امتثال

تم اعتماد برنامج المحاسبة الضريبية الخاص بـ«تالي» بواسطة الهيئة الاتحادية للضرائب في دولة الإمارات وهو يهدف إلى تبسيط امتثال ضريبة القيمة المضافة للشركات.

وعلى مدار العام الماضي، ساعدت «تالي» أكثر من 50000 شركة في الالتزام بلوائح ضريبة القيمة المضافة في الإمارات والسعودية.

وتعد الشركة وكيل ضرائب مسجلاً يساعد العملاء على تحقيق الالتزام الضريبي وإدارة السجلات وعودة الملفات في الوقت المناسب وبطريقة فعالة. وتعتبر «تالي» شركة موثوق بها من قبل أكثر من 1.5 مليون شركة على مستوى العالم.