«واحة دبي للسيليكون» تنال شهادة «ليد»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «سلطة واحة دبي للسيليكون» عن حصول مبنى «هاي باي» المملوك بالكامل من قبل الواحة على شهادة ليد (LEED) البلاتينية النسخة الرابعة للمباني القائمة عن فئة التشغيل والصيانة (O+M).

وتسلم الدكتور جمعة المطروشي، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات وشؤون العملاء في سلطة واحة دبي للسيليكون، شهادة (LEED) البلاتينية من ماهيش رامانوجام، الرئيس التنفيذي للمجلس الأمريكي للأبنية الخضراء بحضور المهندس خليل شعلان، نائب رئيس أول - العمليات والخدمات في سلطة واحة دبي للسيليكون وممثلين من الجهتين.

وقال الدكتور جمعة المطروشي: «نفخر بإنجازنا الجديد الذي يؤكد التزام سلطة واحة دبي للسيليكون تبني وتطبيق المعايير العالمية التي تضمن توفير أفضل الخدمات لشركاء الأعمال في الواحة».